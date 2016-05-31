В Україні посилюють покарання за водіння у нетверезому стані: штраф 10 тисяч і позбавлення прав

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення (№4373) проголосували 254 із 346 депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

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Автор законопроекту, депутат Андрій Тетерук (фракція "Народний фронт") зазначив, що при затриманні вперше в стані сп'яніння водій буде платити штраф 10 тис. 200 грн, що становить 600 неоподатковуваних мінімумів (на сьогодні 200 - УНІАН) і буде позбавлений права керування строком на рік".

За словами Тетерука, якщо протягом двох років водій знову потрапляє в таку ситуацію, то буде позбавлений права керування автомобілем на 3 роки і заплатить штраф у розмірі 1,2 тис. неоподатковуваних мінімумів, що складає 20,4 тис. грн.

"Якщо протягом п'яти років він знову сяде за кермо п'яним, то буде позбавлений права керувати транспортним засобом на 10 років і заплатить 40,8 тис. грн", - додав депутат.