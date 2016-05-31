З 1 червня на трасах рух вантажівок вдень буде заборонений

Про це повідомила прес-служба "Укравтодору". "З початку літа рух автотранспорту загальною масою понад 24 тонни з навантаженням 7 і більше тонн на вісь при температурі повітря + 28ºС і вище заборонено на всіх автомобільних дорогах державного значення. Заборона діятиме впродовж всього літнього періоду в денний час доби з 10:00 до 22:00", - йдеться в повідомленні.

Представники агентства відзначили, що такі заходи необхідні для забезпечення безпеки як водіїв, так і збереження автошляхів.

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"Саме висока температура і велика вага вантажу призводять до великих руйнувань асфальтобетонних покриттів: на дорогах утворюється колійність, напливи, зсуви та інші деформації", - відзначили в "Укравтодорі", додавши, що загальний обсяг збитків, які завдають недобросовісні перевізники, щорічно становить близько 2,5-3 млрд грн.

В агентстві також нагадали, що 21 жовтня 2015 року Кабінет міністрів прийняв постанову № 869, якою заборонив рух автомобільними дорогами загального користування державного значення вантажівок загальною вагою понад 40 тонн.

"Зараз для контролю за дотриманням водіями вантажних транспортних засобів вагових параметрів на дорогах працюють територіальні підрозділи «Укртрансбезпеки та Національної поліції із залученням 33 пунктів габаритно-вагового контролю. Якщо при зважуванні важковаговиків виявляють порушення, то на водія накладається штраф у розмірі 40 неоподатковуваних мінімумів громадян (1 мінімум становить 680 грн), а на перевізника - 100 неоподатковуваних мінімумів підприємців (1 мінімум становить 1700 грн)", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, у рамках спільного плану дій "Укртрансбезпеки", "Укравтодору" і Національної поліції з 10 травня цього року в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях працюють додаткові групи інспекторів "Укртрансбезпеки" для цілодобового здійснення габаритно-вагового контролю транспортних засобів на дорогах загального користування.

За оцінками Міністерства інфраструктури, понад 30% вантажного транспорту пересувається дорогами з перевищенням допустимих вагових норм.

За даними "Укравтодору", щорічна потреба у фінансуванні автодоріг в країні оцінюється не менш ніж у 60 млрд грн.