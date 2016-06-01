Китайський виробник мобільних телефонів Xiaomi скупив 1,5 тис. патентів Microsoft

Китайський виробник мобільних телефонів Xiaomi придбав близько 1,5 тис. патентів на технології Microsoft, повідомляє Bloomberg.

Патенти поширюються на бездротовий зв'язок, відео, а також на хмарні і мультимедійні технології, розповіла прес-секретар китайської компанії Кэйлін Хонг.

Відповідним кроком з боку Xiaomi стане установка додатків Microsoft Office і Skype на свої пристрої. За словами прес-секретаря, це придбання патентів полегшить вихід компанії на нові ринки.

Читайте такожДоходи Microsoft скоротилися через падіння попиту на комп'ютериXiaomi, яка змагається з Huawei Technologies Co. за звання найбільшого мобільного бренду Китаю, почала продажі телефонів на ринках, що розвиваються, але відсутність масштабного партфеля мобільних патентів стало каменем спотикання для експансії в найуспішніші ринки, такі як Європа чи США. Наприклад, вихід на найбільший індійський ринок був зустрінутий позовом з боку шведської Ericsson AB.

Незважаючи на те, що придбаний портфель патентів допоможе уникнути юридичних неприємностей, Xiaomi ще належить продемонструвати здатність підкорювати глобальний бізнес.

"Патенти дають вам квиток на розвинені ринки, але вам все одно доведеться довести, що ви можете бути успішними за кордоном", - підкреслив C. K. Лу, старший науковий аналітик Gartner Inc.