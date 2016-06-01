У Швейцарських Альпах сьогодні відкриють найдовший залізничний тунель в світі (фото)

У Швейцарських Альпах сьогодні відкриють найдовший залізничний тунель у світі. Його протяжність становить майже 57 кілометрів. Тунель допоможе приблизно на годину скоротити шлях з Німеччини в Італію через територію Швейцарії.

У церемонії відкриття тунелю, вартість якого становила близько 12 млрд євро, і офіційного початку руху поїздів візьмуть участь президент Швейцарії Йоханн Шнайдер-Амманн, президент Франції Франсуа Олланд, канцлер Німеччини Ангела Меркель і прем'єр-міністр Італії Маттео Ренці, передає РИА «Новости».

Першими проїхатися новим тунелем зможуть 1000 громадян Швейцарії. Квитки на потяги з Полледжо (кантон Тічино) і з Ерстфельда (кантон Урі) офіційно розігрувалися на початку року на національному телебаченню країни.

Ідея будівництва тунелю через Альпи виникла ще в 1947 році, однак вона зіткнулася з рядом технічних проблем. Через майже 50 років будівництво «Тунелю століття», як його називають швейцарські ЗМІ, все ж розпочалося. Весь процес зайняв 17 років.

Офіційне відкриття тунелю для публіки відбудеться 11 грудня 2016 року. Як очікується, швидкісні пасажирські поїзди будуть проходити тунелем зі швидкістю 250 кілометрів на годину, вантажні склади — 160 кілометрів на годину. Це дозволить мандрівникам долати відстань від Ерстфельда до Бодіо за 20 хвилин і скоротить час у дорозі від Цюріха до Мілана на 40 хвилин для тих, хто відправився в вояж на автомобілі. Планується, що до 2020 року тунелем будуть перевезені 210 тис. вантажних машин. А в добу проходитиме до 250 поїздів.

Довжина Готардського тунелю на три з гаком кілометри перевищує протяжність тунелю Сейкан (53,85 кілометра), який зв'язує японські острови Хонсю і Хоккайдо, і майже на 7 кілометрів — знаменитий Євротунель під Ла-Маншем (50,4 кілометра).