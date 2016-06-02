Корпорація "УкрАВТО" презентує нову послугу на ринку автомобілів з пробігом – "АвтоХІТ"

Корпорація «УкрАВТО» заявила про початок діяльності з продажу автомобілів з пробігом під егідою «АвтоХІТ». Про це повідомляє пре-служба компанії.

Корпорацією «УкрАВТО», як лідером ринку нових автомобілів, створено нову компанію «Юніверсал Моторз Груп», що пропонує послуги на ринку автомобілів з пробігом.

Компанія ставить собі за мету створення цивілізованого ринку вживаних автомобілів, де працюють зрозумілі та законні відносини між продавцем та покупцем. Нова законодавча база, що діє з недавнього часу, дає змогу розкрити потенціал ринку автомобілів з пробігом та привести торгівлю до сучасних та комфортних салонів, що є новим етапом в розвитку.

Для досягнення своєї мети компанія зосереджується на таких напрямках:

- Якісний товар – автомобілі, що законно придбані, вільні від застав та судових заборон, мають прозору історію експлуатації, технічно справні та належать компанії», - зазначають у корпорації.

Джерела формування пропозиції АвтоХІТ: клієнтська база корпорації «УкрАВТО», що налічує більше 1-го мільйона активних контактів; пропозиції від найбільших корпоративних автопарків-партнерів УкрАВТО (AVIS, ALD Automotive та інші); парк службового транспорту підприємств корпорації «УкрАВТО» та автомобілі з парків тест-драйву.

- Надання послуг післяпродажної підтримки з можливістю повернення, обміну та сервісного обслуговування автомобілів.

Протягом 14 діб з моменту купівлі автомобіля з пробігом АвтоХІТ надає право покупцеві повернути або обміняти придбаний авто. Такий пункт міститься у стандартних Договорах купівлі-продажу. До кінця року клієнтам АвтоХІТ будуть запропоновані пакети асистансу та бонусні програми.

- Центри обслуговування – до кінця року заплановане відкриття сервісних центрів з зоною комфортного обслуговування клієнтів в найбільших містах України.

- Персонал – консультанти з багаторічним досвідом, які швидко та якісно запропонують необхідну послугу.

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