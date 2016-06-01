Українські ІТ-волонтери запустили три нові послуги для заміни водійських прав на сайті iGov

Українські ІТ-волонтери запустили три нові послуги для заміни водійських прав на онлайн-порталі iGov в рамках боротьби з корупцією та вдосконалення бізнес-процесів в державних органах, повідомив координатор волонтерського проекту iGov, керівник ІТ-напряму найбільшого в Україні «ПриватБанку» Дмитро Дубілет на своїй сторінці в мережі Facebook.

«Запустили через iGov відразу три досить затребувані послуги для водіїв... Поки що послуги запущені в пілотному режимі у Львові та Самборі (Львівська область - УНІАН), але вже найближчим часом вони будуть запущені в багатьох інших областях», - написав він.

Зокрема, тепер портал iGov пропонує українцям послуги з заміни водійських прав у разі непридатності, крадіжки або втрати, а також зміни особистих даних власника.

Читайте такожУкраїнські ІТ-волонтери запустили 7 нових послуг на сайті iGov

При цьому Дубілет додав, що станом на сьогодні дані послуги ще не є абсолютно електронними.

«На жаль, повністю дистанційно отримати послуги поки не можна, але хоча б можна заздалегідь заповнити форму, оплатити квитанцію, вибрати конкретний час для візиту. В кінці – опитування щодо якості обслуговування», - пояснив Дубілет.

Як повідомляв УНІАН, у червні 2015 року команда українських IT-волонтерів спільно з громадською організацією ICT Competence Center запустили інтернет-портал iGov.org.ua, за допомогою якого громадяни України змогли отримувати державні послуги в електронному форматі без особистого взаємодії з держорганами.

25 березня 2016 року Дмитро Дубілет повідомив, що міжнародні компанії PricewaterhouseCoopers, Ward Howell і Talent Advisors проведуть технічний аудит інтернет-порталу з надання електронних держпослуг iGov, результати якого в майбутньому дозволять передати волонтерський ресурс у відання держави. При цьому замовниками аудиту виступають Transparency International і Міністерство економіки.