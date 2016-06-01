Продаж малолітражок Mitsubishi через "паливний скандал" впав на 75%

Продаж малолітражних автомобілів японської компанії Mitsubishi Motors впаву травні на 75% через "паливний скандал", що розгорівся навколо корпорації, в ході якого керівництво зізналося у заниженні даних про витрату палива.

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Про це повідомила Японська асоціація виробників малолітражних автомобілів і мотоциклів, передає ТАСС.

Загалом минулого місяця було продано всього 912 малолітражних автомобілів Mitsubishi проти 3,6 тис. за аналогічний період минулого року.

Також продаж малолітражок впав у Nissan Motor, яка спільно з Mitsubishi виробляла кілька замішаних у скандалі моделей. Цій компанії вдалося реалізувати в травні лише 3 тис. 105 машин з малим об'ємом двигуна, що на 76,8% менше, ніж роком раніше.

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Після того як керівництво Mitsubishi визнало порушення правил проведення випробувань авто з метою заниження вказаних у документації показників витрати палива, Міністерство транспорту зажадало від інших виробників розкрити детальну інформацію про те, як вони проводять подібні випробування. У підсумку новий скандал розгорівся навколо компанії Suzuki Motor, продаж малолітражок якої в травні також впав на 15,4%.

У цілому, як відзначають в Японській асоціації виробників малолітражних автомобілів і мотоциклів, продаж малолітражок в Японії в травні скоротився на 14,3% - до 107,8 тис.