Кабмін схвалив підписання контракту з головою "Укрзалізниці" Бальчуном

Кабінет міністрів України змінив кадровий склад правління держхолдингу "Укрзалізниця" і схвалив підписання контракту з обраним головою компанії поляком Войцехом Бальчуном.

Відповідне рішення було прийнято в ході засідання уряду.

Зокрема, Кабмін своїм рішенням вивів зі складу правління компанії Оксану Марину, Сергія Михальчука, Штефана Хофсаесса та Євгена Кравцова, призначивши замість них нових членів правління, троє з яких - громадяни Польщі.

Так, новими членами правління "Укрзалізниці" стали поляки Марек Роберт Злосний, Марчек Желько та Ремігіуш Пашкевич, а також нинішній фінансовий директор держкомпанії Олександр Бужор.

Крім того, виступаючи на засіданні уряду, новопризначений заступник міністра інфраструктури Євген Кравцов підкреслив, що цих кандидатів було попередньо узгоджено з Бальчуном.

"Склад є неповним. Далі ми будемо працювати над тим, щоб оновити склад правління", - повідомив прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

Крім того, в ході засідання було прийнято рішення призначити ще одного члена правління - Сергія Озерана, але тільки після узгодження цієї кандидатури з Бальчуном.

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Так, представляючи на засіданні вищезазначених кандидатів, Кравцов повідомив, що Марек Роберт Злосний був одним з провідних менеджерів залізничної компанії Польщі PKP Cargo і разом з Бальчуном проводив реформи в компанії в 2007-2013 роках. Крім того, він є фахівцем з вантажних перевезень і має понад 17 років управлінського досвіду.

У свою чергу, Пашкевич є одним із реформаторів іншої компанії групи PKP – PLK (Польські залізничні лінії). За словами Кравцова, поляк провів якісні та ефективні реформи у 2010-2013 роках і вивів компанію на прибутковість.

Желько є фахівцем з кадрових питань. Він працював у різних міжнародних компаніях, зокрема, в корпорації McDonalds, а останнє місце роботи - одна з найбільших українських компаній експрес-доставки «Нова пошта», де він відповідав за проведення кадрової реформи.

Після засідання уряду Бальчун також прокоментував призначення нових менеджерів правління "Укрзалізниці". "Люди, які були призначені, - це вже підготовлені фахівці. Зокрема, Марек Роберт Злосний буде відповідати за вантажною сегмент, а це напрямок генерує основну прибуток - до 85% загального прибутку "Укрзалізниці". Пашкевич - це людина, яка в Польщі керував інфраструктурою, шляхами. І ми зараз говоримо про те, що в "Укрзалізниці" буде виділено окремий підрозділ, який буде займатися питаннями інфраструктури. Воно буде керувати шляхами, перонами, вокзалами, - сказав Бальчун. - З моєї точки зору, зараз важливо чітко розподілити відповідальність і зрозуміти, хто відповідатиме за фінанси, за пасажирські перевезення, за виробництво. Мабуть, будуть ще призначення до складу правління".

Бальчун також повідомив, що як тільки правління "Укрзалізниці" буде остаточно сформовано, відбудеться велика прес-конференція, в ході якої буде представлений план розвитку підприємства на 3 місяці і потім на 6 місяців. Цей план буде базуватися на результатах первинного аудиту, який буде проведений на підприємстві найближчим часом, а також на уявленнях нового менеджменту про перетвореннях, необхідних української компанії.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України 20 квітня призначив відібраного за результатами конкурсу екс-керівника Польських залізниць Войцеха Бальчуна на посаду голови правління "Укрзалізниці". 15 травня Бальчун прибув в Україну і 16 травня міністр інфраструктури Володимир Омелян представив його колективу держкомпанії. Бальчун повинен був приступити до роботи після 16 травня, проте пізніше ці терміни неодноразово перенесені. За словами Омеляна, станом на 23 травня Бальчун отримав дозвільні документи на роботу в Україні.

У 2008-2013 роках Бальчун був головою правління залізничної компанії Польщі PKP Cargo, яка на той час переживала реструктуризацію. Польські ЗМІ зазначають, що саме Бальчун трансформував майже збанкрутілого державного перевізника у фінансово здорову компанію. Завдяки йому в 2013 році PKP Cargo провела IPO на Варшавській фондовій біржі.

У квітні 2012 року Бальчуна призначили головою правління польської авіакомпанії LOT. Паралельно він обіймав посаду віце-президента асоціації роботодавців Польщі. Крім того, він лідер та гітарист рок-групи Chemia.