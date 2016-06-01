Щоби зберегти дороги, треба зважувати вантажівки, а не лише обмежувати години руху – нардеп

Про це заявив народний депутат від "Народного фронту" Тарас Кремінь, коментуючи рішення "Укравтодору" про обмеження руху важких автомобілів в літню спеку.

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"Заборона фурам їздити в денну спеку ніяк не міняє того факту, що багато з них незаконно перевантажені - понад норми, на яке розраховане дорожнє покриття. Пересуваючись влітку ночами, вони все одно сильно розбивають асфальт. І взимку розбивають, і восени. Знахабнілі вантажоперевізники економлять, перевозячи ті самі обсяги вантажів меншою кількістю машин, відтак і водіїв, коротшими маршрутами. Ціною прискореного зношування доріг. Реальне збереження доріг буде, коли ми запровадимо по всій країні вагові комплекси і будемо карати за перевантаження водіїв; карати керівників фірм-перевізників та вантажовідправників", - наголосив Кремінь.

"Народний фронт", нагадав він, вніс до парламенту відповідні законопроекти, але вони поки блокуються лобістами автотранспортного й аграрного бізнесу.

"У тісній співпраці з міністром інфраструктури Омеляном ми напрацювали спільні законопроекти (№ 4660 і 4661), якими збільшуються штрафи для недобросовісних перевізників і розширюється коло осіб, які будуть підпадати під штрафні санкції. Це продовження ініціатив Уряду Яценюка, який розпочав боротьбу з перевантаженням машин іще 2015 року. Але Рада вже двічі не поставила ці два проекти на розгляд, бо серед депутатів діє потужне антисоціальне лобі автоперевізників і зернотрейдерів. Політичні сили мусять об’єднатися й подолати цей саботаж!", - наголосив народний депутат.

Водночас він зауважив, що заборона на рух вантажівок у денні години є правильним рішенням, виконання якого треба домагатися паралельно з впровадженням вагових комплексів.

"Так, це цілком правильне рішення, і звичайна практика країн Євросоюзу. В Європі вантажівки в літню спеку відстоюються, водії водночас відпочивають. Інша річ, що там фури регулярно зважуються, і перевантажувати їх ніхто не сміє. А в нас цей денний відстій не лише не вирішує проблеми, а й зазвичай не дотримується. І з цим держава також має боротися", - пояснив Кремінь.