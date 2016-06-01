Будівництво століття: у Швейцарії відкрили найдовший тунель у світі (фоторепортаж)

У Швейцарії відкрили 57-кілометровий Сен-Готардський залізничний тунель - найдовший у світі. Тунелем пройшли два перших поїзди з 1000 пасажирами, які виграли квитки в лотерею, організовану Швейцарською федеральною залізницею.

Побудований за 17 років за 12,2 млрд швейцарських франків (близько €11 млрд), він скоротить час поїздки з Цюріха до Лугано до 2 годин з нинішніх 2 год. 41 хв. Регулярне сполучення новою магістраллю почнеться в грудні, а до цього часу будуть проходити технічні випробування, повідомляє ТАСС.

"Сьогодні історичний день. Відкриваючи Сен-Готардський тунель, ми завершуємо будівництво століття, - заявив на урочистій церемонії в Ерстфельді, біля північного входу в тунель, президент Швейцарії Йоханн Шнайдер-Амман. Він підкреслив значення перевалу Сен-Готард як місця зустрічі культур. "Тунель дозволить нам встановити швидший зв'язок і зробити ще ближчими Північ і Південь. Це - гігантський крок, ми зближуємо народи і економіки", - зазначив президент.

Одночасно урочиста церемонія відбулася біля південного входу в тунель в Полледжо. Віце-президент Доріс Лойтхард, яка виступала на церемонії, назвала реалізований у Швейцарії проект "символом відкритості і прогресу". Проект, який повинен переорієнтувати значну частину вантажів з автомобільного транспорту на залізничний між Північчю і Півднем Європи, має велике значення для економічного розвитку континенту, а також для поліпшення екології альпійського регіону.

В урочистій церемонії відкриття взяли участь члени швейцарського уряду і парламенту в повному складі. Були запрошені також зарубіжні гості: федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель, президент Франції Франсуа Олланд, прем'єр-міністр Італії Маттео Ренці, єврокомісар з питань транспорту Віолетта Булц, міністри транспорту ряду європейських держав. На честь відкриття тунелю відбулося святкове дійство "Священний Готард" за участю близько 600 артистів.