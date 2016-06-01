Під Києвом протестували доставку посилок за допомогою дронів (фоторепортаж)

Як повідомляє прес-служба підприємства, презентація та пробний запуск поштового дрону відбувся у місті Буча під Києвом.

Дрони для реалізації ініціативи надала ізраїльська компанія Flytrex.

"Сьогодні поштові та логістичні технології бурхливо розвиваються. З’являються нові можливості швидкої та зручної доставки пошти, в тому числі розвиток онлайн-торгівлі потребує нових логістичних рішень. "Укрпошта" має йти в ногу з часом для забезпечення якісного виконання покладених на неї обов’язків. Саме тому ми вирішили протестувати новітній тип доставки – повітряний, за допомогою дронів", – розповів керівник "Укрпошти" Ткачук.

Під час тестового польоту дрон доставив посилку за зазначеним маршрутом адресату.

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Як зазначається у повідомленні, за день дрон тестованої моделі здатний здійснити 10 доставок. Враховуючи низький рівень витрат на електроенергію та відсутність витрат на паливо, така техніка є оптимальною для поштових потреб. Безпілотник адаптований до різних кліматичних умов, тому він буде ефективно працювати як в літню спеку, так і взимку.

За інформацією компанії Flytrex, дрон, що тестують, має унікальний механізм вивільнення з антисаботажними можливостями, пропонуючи найбезпечніший спосіб доставки кінцевим користувачам. Пристрій здатний перевозити пакети вагою 3 кг на відстань 23 км зі швидкістю до 70 км/год.

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"Світовий досвід показує, що популярність дронів зростає. Низка поштових адміністрацій світу, зокрема пошта США, Німеччини, Швейцарії, Австралії, вже інтенсивно тестує подібне обладнання, – зазначив Ткачук. – Зараз ми розглядаємо можливість впровадження цієї техніки для доставки посилок. Остаточне рішення про доцільність використання безпілотників у роботі "Укрпошти" зможемо ухвалити лише після комплексного тестування".

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Як повідомляв УНІАН, прес-служба "Укрпошти" раніше повідомляла, що держпідприємство проводить модернізацію своїх систем і зацікавлене у впровадженні нових технологічних рішень.

"Укрпошта" входить до сфери управління Міністерства інфраструктури України і є національним оператором поштового зв'язку в країні. Підприємство надає понад 50 видів послуг через 12 тис. відділень по всій Україні. Штат компанії налічує близько 76 тис. співробітників.