Український Ан-178 здійснив демонстраційні польоти на авіавиставці у Берліні

Український літак Ан-178 виробництва державного підприємства "Антонов" здійснив демонстраційні польоти в рамках роботи однієї з найбільших в Європі авіавиставок ILA-2016 в Берліні.

Як повідомили в прес-службі держпідприємства, український літак виконав елементи вищого пілотажу у вкрай несприятливих погодних умовах.

"Через складні метеоумови демонстраційні польоти було дозволено лише німецькому транспортному літаку А400М виробництва концерну Airbus та українському Ан-178, який став дебютантом льотної програми міжнародної виставки", - повідомили в прес-службі.

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ДП "Антонов" - найбільший та єдиний в Україні виробник транспортних, пасажирських літаків і літаків спеціального призначення. У числі найвідоміших розробок підприємства - літаки Ан-32, Ан-148, Ан-158, Ан-74, Ан-124, Ан-70 та Ан-225.

Ан-178 було розроблено на базі пасажирського літака Ан-158. Літак має змінену форму фюзеляжу, рампу для вантаження і вивантаження габаритних вантажів і здатний перевозити до 18 тонн вантажу, у тому числі великовантажні морські контейнери 1С. Літак призначений для заміни транспортного літака Ан-12.

За оцінками керівництва ДП "Антонов", потреба авіаринку в сегменті вантажних літаків типу Ан-178 на період до 2032 року становить 200 одиниць.