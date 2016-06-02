У залізничному сполученні між Одесою і Києвом є проблеми - Мінінфраструктури

Як передає кореспондент УНІАН, про це Омелян заявив сьогодні на брифінгу в Одесі.

«Є дві проблеми. Перша - налагодження належного пасажирського сполучення для зручного графіка для людей. Над цим зараз працюємо... Друга проблема - немає прямої залізничної гілки між Києвом і Одесою. Тобто, потяги йдуть довгим маршрутом. Саме тому «Інтерсіті», який повинен йти кілька годин, йде близько 6-7 годин», - заявив міністр.

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Він зазначив, що над проектом за скороченим маршрутом зараз ведеться робота, але це «зовсім інші цифри».

«Ми ведемо переговори з окремими світовими компаніями, але не потрібно розраховувати, що цей проект буде здійснений цього або наступного року», - підкреслив Омелян.

За його словами, зараз ведеться оптимізація залізничного сполучення і в південному напрямку буде збільшено кількість пасажирських потягів.