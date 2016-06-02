Suzuki призупинив роботу трьох заводів після вибуху на підприємстві постачальника

Один з провідних японських автомобільних концернів Suzuki Motor призупинив виробництво продукції на трьох заводах в Японії через збої в поставках деталей для гальмівних систем після вибуху на підприємстві компанії-постачальника, повідомляє Прайм.

"Виробництво автомобілів буде зупинено на три дні. Всі заводи розташовано в префектурі Сідзуока в центральній частині основного японського острова Хонсю", - йдеться в повідомленні.

Читайте також"Паливний скандал" у Mitsubishi: компанія 25 років занижувала показники витрати пального

Наголошується, що вибух на заводі дочірньої компанії Aisin Seiki Co.Ltd, що входить до групи Toyota, прогримів 30 травня. При вибуху постраждали чотири особи. Про причини вибуху не повідомляється. Після інциденту компанії довелося зупинити процес фарбування і сушіння деталей для гальмівних систем.

В результаті збоїв в поставках деталей про зупинку виробництва автомобілів раніше також оголосила компанія Toyota Motor. Зокрема, автоконцерну довелося зупинити 14 конвеєрних ліній на дев'яти заводах в префектурах Айті, Кіото, Осака та Фукуока.