Саудівська Аравія вклала $3,5 мільярда сервіс таксі Über

Саудівська Аравія витратила 3,5 мільярда доларів сервіс таксі Über. Ця інвестиція дозволить представнику королівства зайняти місце в раді директорів компанії, повідомляє РБК з посиланням на Bloomberg.

"3,5 мільярда доларів у компанію вклав Громадський інвестиційний фонд Саудівської Аравії, який контролюється державою. За умовами угоди про інвестиції керуючий директор цієї організації Ясір Аль Румайян увійде до ради директорів компанії", - йдеться в повідомленні.

Сам Аль Румайян виступив із заявою, що його фонд, який займається інвестиціями з боку Саудівської Аравії, розраховує на довгострокову вигоду від своїх вкладень.

Bloomberg зазначає, що отримані від Ер-Ріяда гроші дозволять Über відстрочити публічне розміщення своїх акцій на ринку.

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Це вже не перше вкладення королівства світові сервіси таксі. Так, раніше компанія Kingdom Holding Co, яка контролюється принцом Альвалідом Бен талалом має інвестувала 100 мільйонів доларів в американську компанію Lyft.

Раніше про угоди з сервісами таксі заявили світові автовиробники. Так, Toyota уклала договір з Uber, а Volkswagen - з Gett. В обох випадках концерни готові надавати для послуг перевізників свої автомобілі.