Кабмін звільнив голову "Укравтодору"

Кабінет міністрів України 1 червня звільнив голову Державного агентства автомобільних доріг України ("Укравтодор") Андрія Батищева і замість нього поки ніхто не призначений, повідомив міністр інфраструктури України Володимир Омелян.

"Змінено керівництво "Укравтодору". Тепер ключове завдання - не втратити темпу ремонту доріг, не дати розікрасти виділені платниками податків засоби та знайти гідну кандидатуру нового глави цієї організації. Правда, з конкурсами щось треба робити, тому що іноді вони викликають щире здивування, а не очікуване захоплення", - написав Омелян на своїй сторінці в мережі Facebook.

У коментарі УНІАН міністр повідомив, що зараз виконуючим обов'язки голови "Укравтодору" призначений перший заступник керівника держагентства Євген Барах.

Причин звільнення Батищева глава Мінінфраструктури не вказав.

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Крім того, Омелян повідомив, що вчора на плановому засіданні уряду був також звільнений заступник голови "Укравтодору" Микола Березовський.

У прес-службі "Укравтодору" УНІАН уточнили, що Батищев був звільнений за власним бажанням.

"Якість українських доріг - це найгостріше питання нашого суспільства. Це не тільки безпека і комфорт громадян, це, в першу чергу, особа держави і наріжний камінь економіки. Нам вдалося зробити дуже багато на шляху реформування галузі та найважливіші досягнення ще попереду. Я впевнений, що мій наступник правильно оцінить наші напрацювання і зможе довести справу до кінця", - цитує прес-служба слова Батищева, сказані ним в останній робочий день.

"На даний момент офіційно підтвердженої інформації з приводу того, хто очолить "Укравтодор" немає", - додали в прес-службі.

На думку Батищева, виправити ситуацію з хронічним недофінансуванням дорожньої галузі можливо лише за умови створення спеціального дорожнього фонду, який акумулюватиме в собі всі кошти з цільових джерел фінансування, що йдуть на ремонт і будівництво дорожньої мережі.

Крім того, для стабільної роботи дорожнього господарства необхідно не тільки суттєве збільшення фінансування, але і повна децентралізація доріг шляхом передачі доріг місцевого значення в управління місцевим органам влади.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України 7 жовтня 2015 року призначив головою Державного агентства автомобільних доріг України Андрія Батищева, який до цього обіймав посаду заступника голови правління держкомпанії "Автомобільні дороги України", яка була ліквідована урядом у липні минулого року.

2015 року Міністерство інфраструктури початок процес децентралізації системи управління дорожнім господарством, що передбачає передачу доріг місцевого значення в управління місцевим органам влади. Крім того, міністерство має намір позбавити "Укравтодор" функцій виконавця і контролера, залишивши йому лише повноваження виступати замовником будівництва дороги.