Профспілка Air France закликала пілотів до страйку під час проведення Євро-2016

Профспілка пілотів Air France (Spaf) закликала робітників компанії вийти на страйк протягом першого тижня чемпіонату з футболу Євро-2016 в знак протесту проти зниження рівня зарплат, передає Reuters.

Профспілка, яка складається з третини пілотів Air France, заявила, що хоче провести страйк спільно з головною Французькою профспілкою пілотів цивільної авіації (SNPL). SNPL не був доступний для коментарів.

Читайте такожФранцузька профспілка має намір блокувати рух транспорту у містах проведення Євро-2016Представник Spaf повідомив, що страйк буде проходити з 11 червня по 14 червня, а турнір з футболу починається в Парижі 10 червня.

Рада директорів групи компаній Air France-KLM, яка вже кілька років несе збитки через конкуренцію з бюджетними авіакомпаніями, вирішила скоротити зарплати пілотам, починаючи з 1 червня, на 2-5%. У 2014 році компанія для стабілізації ситуації провела масове скорочення. Пілоти в знак протесту більше двох тижнів страйкували, що завдало збитки компанії в сотні мільйонів євро.

Зарплата французьких пілотів становить від 6 до 20 тис. євро.