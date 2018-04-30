Керівник логістичної компанії: Корупція – всюди. Але тільки в митницю летить каміння

Доволі часто можна почути тезу про те, що Україна наразі не реалізовує у повній мірі експортний потенціал своєї економіки, а внутрішні лобі (наприклад, автовиробників) створюють штучні обмеження для імпорту, через що українські споживачі не отримують доступу до якісних європейських товарів, або купують їх за значно завищеними цінами.

У цій дискусії, почасти, випадає з поля зору ціла галузь, яка забезпечує зовнішній та внутрішній товарообіг держави – логістика.

Через зарегульованість нормативної бази та специфічну податкову політику питання переміщення і доставки товарів в Україні для більшості вітчизняних бізнесменів залишається одним із найболючіших.

Яким чином держава сприяє (чи не сприяє) розвитку української торгівлі, як вітчизняний бізнес розуміє потреби в оптимізації своєї роботи заради скорочення транспортних витрат та "зближення" зі своїм клієнтом, та як митні органи України співпрацюють з компаніями, які безпосередньо створюють графу "експорт" у структурі державної економіки – в інтерв’ю УНІАН розповів керівник однієї з найбільших українських логістичних компаній - "Твоя логістика" - Олександр Воронков.

Пане Олександре, перше питання, звичайно, як криза впливає на логістичний бізнес в Україні? Наскільки відчутний цей вплив?

Вплив, звичайно, відчутний. Криза в економіці дуже сильно вдарила по ринку логістики. Не кажучи вже про те, що і до кризи у нас вистачало проблем – давалось взнаки відсутність у бізнесу інвестиційних ресурсів, високий ризик ведення бізнесу та недостатня розвиненість транспортної і логістичної інфраструктури. Для прикладу, наведу дослідження Світового банку - Індекс логістичної ефективності. Так ось у ньому Україна посіла 102-е місце серед 155 країн.

За якими критеріями проводилось дослідження?

Критеріїв декілька. Це ефективність процедур митного оформлення, інфраструктура транспортної логістики, доступність, а також легкість організації міжнародних постачань.

А яка структура вітчизняного ринку логістики? З чого вона складається?

На першому місці – транспорт. На цю складову припадає 89%. Далі йде зберігання - 8%, експедирування - 2% та 1% на управління ланцюгами поставок.

Які прогнози дають експерти?

Експерти прогнозують стабілізацію ринку логістики з подальшими темпами зростання на 6-9% протягом наступних 3-5 років. І це дійсно так. На даний час в Україні, як з боку споживачів так і з боку логістичних операторів спостерігається висока зацікавленість в розширенні транспортно-логістичних послуг. Однією з причин є геостратегічне розташування України, яке дозволяє їй бути вигідним місцем для транзитних перевезень товарів і пасажирів між державами Європи, Азії і Близького Сходу.

Взагалі, логістичний бізнес у світі розвивається шаленими темпами. Наприклад, логістичні підприємства в світі контролюють близько 20% світового ринку морських вантажних (контейнерних) перевезень. Загальний обсяг якого оцінюється більш ніж в 800 млрд дол. Решта 80% припадають на транснаціональні судноплавні компанії і термінальні холдинги, які мають власні експедиторські підрозділи.

В кожному секторі є "сірі" компанії, які не сплачують податки і можуть запропонувати значно нижчі ціни на свої послуги. Чи є такі в логістичному бізнесі? Якщо так, то як вони впливають на ринок?

В умовах ринкової економіки, у будь-якому бізнесі, що дає прибуток і пов'язаний з певними витратами, існують схеми мінімізації сплати податків. У реальному житті процеси оподаткування порушуються через недосконалість політики державного управління, або внаслідок морального релятивізму суспільства.

Тому і в логістичному бізнесі такі випадки не є винятком. Компаній, які працюють за такими схемами, залишилось близько 15% від загального обсягу логістичних операторів. Більша частка ж працює винятково за білою схемою, сплачуючи всі податки. На ринок звісно це впливає суттєво, змушуючи шукати нові продукти і сервіси, які будуть цікаві споживачам.

На Вашу думку, чим ризикують клієнти, якщо вони вирішили мати справу з "сірими" логістами?

Відповідь очевидна - вони ризикують втратити вантаж, а також свою репутацію, якщо їх логісти зірвуть строки доставки.

З якими взагалі проблемами стикаються логістичні компанії, які працюють прозоро і сплачують податки? Чи потрібно для цього ухвалення певних законів?

На мою думку однією з проблем є - зниження конкурентоспроможності українських перевізників. На прикладі польських перевізників можна відмітити, що поліпшення транспортного законодавства, а також "стирання" кордонів з країнами ЄС зробило сферу перевезень в Польщі досить привабливою. Це призвело до підвищення внутрішньої конкуренції, збільшення транспортних операторів та стало причиною падіння тарифів. Тому в даний час при більшій заробітній платі водія і більш дорогому паливі, польські перевізники пропонують рівні, а іноді і менші тарифи в порівнянні з українськими компаніями.

Згідно статистики логістична складова у вартості послуг в Україні ж досягає приблизно 30-35%, коли в Європі ця цифра становить близько 8-10%. Сама ж сфера логістики фінансує близько 15% надходжень до бюджету від виробничої сфери, займаючи на ринку послуг близько 40% ринку.

Раніше бізнес скаржився на відсутність достатньої кількості складських приміщень. Зараз ця проблема вирішена?

Наведу дані статистики. У середньому по Україні на 1000 осіб припадає менше 15 кв.м. складських площ. У Західній Європі ж рівень складської нерухомості на душу населення в 15-17 разів вище. Висновок робіть самі. Я вже не кажу про те, що в Західній Європі складська нерухомість відповідає сучасним вимогам, вона оснащена новим обладнанням. В Україні ж високоякісні склади класу А і В - великий дефіцит. Крім того, більшість складів в Україні побудовані ще в радянські часи або були перепрофільовані під склади виробничі приміщення підприємств. В Україні тільки 10% складів відповідають вимогам класу "А" чи "В", 50% - склади класу "Д", 30% — "С", ще 10% складів зовсім не класифіковані.

Останнім часом значно виросла електронна комерція. Такі компанії є серед ваших клієнтів?

Останні роки показують, що мережа Інтернет все більше проникає у життя людей й стає атрибутом ділового життя кожного, хто прагне процвітати і поліпшити економічну ситуацію в країні. Звичайно, серед наших клієнтів такі присутні. До основних переваг, що дійсно не могли існувати без системи Інтернет – хочу віднести впровадження електронного декларування. Тепер не обов’язково подавати декларації на паперовому носії, брокер може знаходитись у Києві та відправляти декларації на будь-яку митницю України в електронному вигляді. Наша компанія надає своїм клієнтам унікальну послугу – оформлення вантажів безпосередньо в пунктах перетину кордону України. А присутність нашого співробітника у пункті пропуску – гарантує цілодобовий сервіс.

Чи є у вас зауваження до роботи митниці? Чи усі питання відпрацьовані?

Я не хочу критикувати та висловлювати зауваження. Вважаю, що митниці потрібна підтримка, а не критика. З моменту поглинання митниці податковою кадрова політика дуже часто змінюється і на місця керівників приходять люди, які ніколи не мали справи з митницею. Під час спілкування з митниками, бачу їх занепокоєння, адже ніхто не розуміє, чому ними керують люди, які, можливо, гарні спеціалісти в податковій справі, але не в митній. Дивлячись на цю ситуацію зі сторони, вважаю, що митникам в таких умовах працювати досить тяжко.

Щодо корупції, про яку говорять - вона існує всюди, але чомусь тільки на митницю постійно летить каміння. Хочу зазначити, що критерії, яким повинен відповідати державний службовець – не відповідають рівню заробітної плати. Я хочу висловити подяку усім митникам за роботу – це дійсно патріотизм! Питання, які стосуються митниці – завжди потребують відпрацювання.

Але ж уряд Гройсмана обіцяє провести значні реформи на митниці, які повинні спростити бізнесу процедуру проходження митниці. Це повинно піти на користь логістичним компаніям?

Ці реформи безсумнівно зачеплять і сферу логістики. Адже зовнішньоекономічна діяльність безпосередньо пов’язана з роботою митниці. Ми уважно стежимо за роботою уряду Гройсмана та їхніми нововведеннями. Це і спрощення реєстрації лікарських засобів, і створення мобільних підрозділів, що дозволить налагодити систему української митниці, і створення єдиного вікна та автоматичного розподілу декларацій, а також скоротити час проведення митних процедур і мінімізувати вплив людського фактору. Особливо важливе питання - введення уповноваженого економічного оператора. Адже таке рішення дозволить у майбутньому українським компаніям спростити взаємовідносини з фіскальними органами та позбутися обтяжливих і тривалих митних процедур. Вважаю всі ці зміни ефективно вплинуть на розвиток та встановлення порядку на митниці. А в довгостроковій перспективі ще й підвищить рівень логістичних послуг в Україні. Найголовніше, щоб держава мала можливість інвестувати і підтримувати дані впровадження.

А що собою представляє ринок митних послуг в Україні? Які запити зараз? Чи задовольняють очікування клієнтів ті послуги, які зараз надаються митними брокерами?

Відверто кажучи, ринок зараз дещо деградує. Через війну, через падіння гривні дуже подорожчали імпортні товари - і ринок падає. Відповідно ті імпортери, які ще працюють, стали дуже перебірливі, і за них треба боротися. Це є і плюсом, і мінусом. Бо виживають лише ті фірми, які пропонують нові продукти, нові послуги. Компанії або мають вигадати щось нове, або подивитися, як працює ринок логістично-митних послуг за кордоном. Адже в світі не існує зовнішньоекономічної діяльності без логістики. В Україні ж, чомусь навпаки – розмитнення і транспортування - це дві сфери діяльності.

Тобто Ви намагаєтеся зв'язати ці дві сфери?

Так. Дві послуги, які, на нашу думку, будуть найбільш затребуваними. Це розмитнення безпосередньо на переході, що збільшує швидкість та є більш зручним для клієнта. Розмитнення в цілодобовому режимі – 24 години і 7 днів в тиждень. Замовлення в режимі он-лайн через Інтернет чи телефоном. Все це працює цілодобово. Наші оператори одразу дають відповідь. З іншого боку, термінали які є зараз - залишки минулого. Там ще не було Інтернету, але зараз пункти "Твоєї логістики" на кожному переході з Інтернетом. Тому ми вважаємо, що це є найбільш затребувана послуга - за допомогою Інтернету ми вибудовуємо простий для клієнта ланцюг – ми приймаємо замовлення Інтернетом, зустрічаємо машину зразу на кордоні, розмитнюємо вантаж і все - машина поїхала далі.

За рахунок чого компанія досягаєте такої ефективності?

Перевага – у системності. У нас немає проблем на переходах, кожна компанія, яка надає митно-брокерські послуги, може розмитнити вантаж. Але коли в одному місці зустрічаються митник, декларація та водій - це одна ситуація. Водій не зможе відповісти на якісь питання митника, митник може задати якісь питання щодо вантажу, у нього можуть виникнути якісь невеликі сумніви. Тобто, звичайна робота вимагає спілкування представника бізнесу зі структурами митниці. Якщо все ідеально - це спілкування віртуальне, але якщо виникають якісь запитання, а вони рано чи пізно виникають, то добре якщо є людина, яка прийде та пояснить митнику чому так, а не так. І саме це робить місцевий представник "Твоєї логістики".

Але ж ті самі функції виконують митні брокери на переходах?

Наші брокери знаходяться на кордоні та виконують всі функції по випуску товару у вільний обіг. Зазвичай клієнту або треба їхати на кордон, або спілкуватися телефоном. Наша перевага у тому, що ми можемо спілкуватися з клієнтами в офісі в Києві, але разом з тим на переходах знаходяться наші представники. І не на одному чи двох - а всюди, системно. І, якщо наш клієнт в Херсоні, в Ужгороді чи в Одесі, то йому не треба шукати 10 компаній - йому треба знайти одну системну - і все вирішувати з одним менеджером.

На сайті компанії сказано, що при наданні транспортних послуг, пропонується ринку новий продукт під назвою "найдешевша ціна дня". Як вона формується, чому клієнт має вірити, що компанія знайде йому найдешевше транспортування? Як формується "ціна дня"?

У логістиці, якщо ми говоримо не про контрабанду, а про легальний бізнес, то від митних послуг не вимагають, щоб вони були дешеві чи дорогі, вони, як правило, не є високими і не формують основні затрати. Митні послуги мають бути швидкі та якісні. А основні вимоги є до ціни логістики. Ти можеш на митниці все оформити, але якщо логістика буде дорога, то це і будуть основні витрати клієнта. І у нас є нова послуга. Ми, не маючи своїх транспортних засобів, не зацікавлені, щоб була висока ціна. Нам все одно яка ціна на фрахт - 10 тисяч чи 100 тисяч. Бо ми є посередниками, ми перекриваємо весь ринок і знаходимо мінімальну ціну на цей день. Як правило, у компаніях, які хочуть отримати вантаж, є логіст, який телефонує в 3-4 транспортні компанії, питає в них ціну перевезення в цей день, і вибирає. В свою чергу, ми моніторимо увесь ринок транспортних послуг, за допомогою аналізу можемо справді прогнозувати найменшу ціну і кажемо клієнту, що ми гарантуємо цю ціну. Ми не знаємо, яка точно буде ціна завтра, але ми знаємо, що сьогодні - це мінімальна ціна. Якщо хтось з клієнтів може знайти ціну менше, тоді ми віддаємо їм цю різницю і ще знижуємо ціну. Тоді клієнту не треба шукати мінімальну ціну. Він відкриває наш сайт, дивиться. Тобто ми гарантуємо, що по цій ціні ми організуємо цю перевозку. Якщо ми по цій ціні не зможемо її закрити, то ми самі за неї заплатимо. У нас інша філософія - ми не кажемо "дайте нам заявку і ми пошукаємо ціну, дайте нам вантаж і ми назвемо ціну", ми кажемо навпаки "ось ціна - ми її гарантуємо".

Як перевірити, що це насправді є найкраща ціна?

У нас на сайті є історія наших цін. Ви можете подивитися перевозки, які ми раніше робили, і порівняти ціни, які раніше ваші логісти робили в той день з нашою ціною. Усі ціни на нашому сайті зберігаються. Ми, як страхова компанія, гарантуємо цю ціну. Є угоди, на яких ми заробляємо, а є - на яких ми втрачаємо. Ми, наприклад, не можемо знайти транспортування по заявленій ціні, ми заявили 10 тисяч, а знайшли за 11 тисяч. Клієнт навіть може зрівняти наші ціни з цінами наших партнерів. Ми не робимо щось нове, ми просто беремо на себе ризики. Йому не треба шукати ціну, ми гарантуємо, що вона є мінімальною, і якщо ж він знайде дешевше, то ми ще опустимо.

Тоді на чому заробляєте?

На обсягах. Справа в тому, що в одній компанії стандартно одна людина може обдзвонити лише 4-5 логістів. Як зазвичай проходить робота? Дзвонить клієнт і каже "мені Берлін - Київ", логіст дзвонить трьом-чотирьом транспортникам, вони називають йому ціну і він бере ці ціни за основу. Ми робимо інакше. Ми наперед говоримо "Берлін - Київ - 10 тисяч гривень", беремо на себе ризики, і нам треба обдзвонити не 5 перевізників, а 50. У нас 350 перевізників в Україні і вони кожен день дають нам свої ціни. Ми беремо мінімальні і їх озвучуємо.

На скількох переходах працює "Твоя логістика"?

Наші представництва працюють на 13 основних пунктах пропуску в 9 областях України.

Зокрема, це - Одеса, Миколаїв, Чоп, Ужгород, Виступовичі, Ягодин, Шегині, Рава-Руська, Краковець, Порубне, Бориспіль, Бачівськ, Іллічівськ.

Хочу спитати у вас і щодо географії відправлень. Чи є тут зміни?

В зв’язку з напруженою ситуацією на сході, значна географія відправлень перейшла на Європу. Зменшились відправлення звісно з Російської Федерації та країн СНД. Незмінну частку займають відправлення з Азії (Китаю).

Якщо клієнт хоче відправити товар в США. Чи відпрацьовані маршрути у вашій компанії? Який діапазон ціни?

Так, звісно. Ми можемо надати й таку послугу. Сказати точну ставку нажаль неможливо, адже вона коливається в залежності від сезонності. Приблизна ставка фрахту від 3 дол/кг та строками доставки 2 дні, та 2,3 дол/кг при строках доставки 7 днів.

Цікаво, скільки коштує доставка товару в Китай і звідти в Україну?

Ціна фрахту в першу чергу залежить від порту відправлення. Основні порти Китаю: Шанхай, Гонконг, Шеньчжень, Нінбо, Гуанчжоу, Циндао і Тяньцзінь. На даний час середній рівень фрахту за 40 т контейнер складає 1050 дол, з червня відбудеться підвищення до 1300 дол.

Авіа фрахт з Китаю залежить в першу чергу від того, це буде прямий рейс чи мультимодальне перевезення. При прямому рейсі літака, ціна коливається від 3,1 дол/кг до 4,0 дол /кг, зі строками доставки 2 дні., при мультимодальній доставці - 2,5 дол/кг та строком доставки 8 днів.

Віктор Петровський