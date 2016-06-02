Склад правління "Укрзалізниці" може поповнитися ще одним поляком - польські ЗМІ

Склад правління Публічної акціонерної компанії «Укрзалізниця», до якого входять, зокрема, троє поляків, може поповнитися ще одним громадянином Польщі - Іренеушем Василевські, який раніше працював в польській залізничній компанії PKP Cargo, повідомляє польське видання Rynek-kolejowy.

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"Наступного тижня до них (поляки Марек Роберт Залесни та Ремігіуш Пашкевич - члени правління "Укрзалізниці" - УНІАН) приєднається Іренеуш Василевські", - сказано в повідомленні.

Польські ЗМІ зазначають, що Іренеуш Василевські, поряд з новопризначеними іноземними членами правління "Укрзалізниці", має великий досвід роботи на польському ринку залізничних перевезень. Так, Василевський і Залесни працювали в залізничній компанії Польщі - PKP Cargo разом з новим главою правління «Укрзалізниці» поляком Войцехом Бальчуном.

Василевськи закінчив Вищу інженерну залізничну школу в Радомі. З 1977 року працював у PKP. У 2009-2012 рр. був членом правління PKP Cargo, до цього очолював Великопольський підрозділ PKP Cargo.

Як повідомляв УНІАН, 1 червня Кабінет міністрів України змінив кадровий склад правління «Укрзалізниці» і схвалив підписання контракту з обраним 20 квітня главою компанії поляком Войцехом Бальчуном, який у 2008-2013 роках очолював правління залізничної компанії Польщі - PKP Cargo і трансформував майже збанкрутілого державного перевізника у фінансово здорову компанію.

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Зокрема, Кабмін своїм рішенням вивів зі складу правління компанії Оксану Марину, Сергія Михальчука, Штефана Хофсаєсса і Євгена Кравцова, призначивши замість них нових членів правління. Ними стали поляки Марек Роберт Залесни та Ремігіуш Пашкевич, серб Желько Марчек, а також фінансовий директор держкомпанії Олександр Бужор.

Тоді ж прем'єр-міністр України Володимир Гройсман повідомив, що склад правління компанії є неповним і буде оновлюватися.

Після засідання уряду 1 червня Бальчун повідомив, що Залесни буде відповідати за вантажний сегмент, Пашкевич - за інфраструктуру і дороги. Разом з тим, він також анонсував нові призначення у складі правління, оскільки "важливо чітко розподілити відповідальність і зрозуміти, хто відповідатиме за фінанси, пасажирські перевезення і виробництво".

Бальчун також повідомив, що як тільки правління «Укрзалізниці» буде остаточно сформовано, відбудеться велика прес-конференція, в ході якої буде представлений план розвитку підприємства на три місяці і потім на 6 місяців. Цей план буде базуватися на результатах первинного аудиту, який буде проведений на підприємстві найближчим часом, а також на уявленнях нового менеджменту про перетворення, які необхідні українській компанії.