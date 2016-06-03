Засновник Tesla прогнозує початок ери безпілотних автомобілів через три роки

Засновник компаній Tesla і SpaceX підприємець Ілон Маск заявив, що проблема створення автомобіля, який здатний пересуватися без участі водія, в цілому вирішена. Про це пише Bloomberg.

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«Я розглядаю проблему безпілотного руху автомобілів як в основному вирішену», — сказав він.

Маск зазначив, що через три роки прийде час, коли більшість автомобілів будуть їздити без водія. При цьому один рік із трьох підприємець відвів на впровадження необхідних регулюючих документів.

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Крім того, засновник SpaceX передбачив, що колонізацією Марса людство займеться в 2025 році, передає Gazeta.ru.

На початку квітня повідомлялося, що автовиробник Tesla отримав 276 тис. замовлень на електромобіль Model 3. Крім цього, в кінці травня ракета Falcon 9 приватної американської компанії Ілона Маска SpaceX вивела на орбіту телекомунікаційний супутник для Таїланду Thaicom 8.