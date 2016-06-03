"Паливний скандал" у Suzuki: японська влада почала перевірки в компанії

В Японії державна слідча група почала в п'ятницю допити співробітників і вилучення документів у штаб-квартирі автомобілебудівної компанії Suzuki Motor, розташованої в місті Хамамацу, яка раніше зізналася, що не виконувала визначені законом процедури під час визначення витрати палива її машин.

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Мова йде про вироблені для внутрішнього ринку більш ніж 2,14 млн автомобілів 26 моделей, повідомляє ТАСС з посиланням на інформаційне агентство Kyodo News. Експортних моделей порушення не стосувалися.

Компанія запевняє, що представлені в каталогах дані про витрату палива відповідають дійсності, незважаючи на порушення умов проведення випробувань.

Голова компанії Осаму Судзукі раніше на прес-конференції в Токіо вибачився за скандал і пообіцяв, що "будуть вжиті всі заходи для запобігання подібних порушень у майбутньому".

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Раніше у фальсифікації даних щодо паливної економічності автомобілів викрили корпорацію Mitsubishi Motors. Після цього уряд Японії наказав усім іншим компаніям галузі доповісти про те, як вони визначають показники витрати палива. Suzuki Motor стала першою корпорацією, яка підготувала відповідну доповідь.

Ця компанія - один із найбільших в Японії виробників малолітражок. В даному класі розгортається запекла конкуренція за зниження показників споживання палива. Suzuki Motor активно працює за кордоном: в Індії, наприклад, вона контролює 40% ринку автомобілів. Компанія також активно зайнята виробництвом мотоциклів та моторів для судів.

У Suzuki Motor в цілому зайнято близько 60 тис. працівників, обсяг продажів у 2015 фінансовому році перевищив 3 трлн ієн (приблизно $27,5 млрд).