Гройсман поділився планами Бальчуна в "Укрзалізниці": поляк хоче заощадити 7 мільярдів

План роботи державного оператора залізниць компанії «Укрзалізниця», представлений новим керівництвом підприємства, дозволить заощадити лише за перший рік роботи щонайменше 7 млрд грн, повідомив у ході Години запитань до уряду у Верховній Раді прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

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«Укрзалізниця» багато років була годувальницею тих, хто «сидів» на «Укрзалізниці». Звідти витікали мільярди десятиліттями. І лише амбітний план нового керівника говорить про те, що ми тільки за перший рік роботи менеджменту заощадимо 7 млрд грн. Це моя відповідь пенсіонерам, лікарям і вчителям. Нікому не дозволено красти на держпідприємствах. «Укрзалізниця» має стати сучасним, європейським підприємством. Це можливо. І я закликаю всіх стежити за розвитком підприємства. Ми зекономимо мільярди, які раніше йшли в кишені ділків», - сказав Гройсман.

У свою чергу міністр інфраструктури Володимир Омелян повідомив, що ринкова зарплата новообраного голови компанії Войцеха Бальчуна дозволить подолати корупцію в держкомпанії й вивести роботу "Укрзалізниці" на європейський рівень.

"Учора новий керівник "Укрзалізниці" мав зустріч із народними депутатами в рамках транспортного комітету, де були обговорені всі питання. Щодо вашого зауваження до його заробітної плати - це не відповідає дійсності, з приводу цих сум на даному етапі. По-друге, хотів би зазначити, що всі попередні керівники "Укрзалізниці" звільнялися з масою звинувачень у корупції та хабарництві. Менеджер, який отримує гідну зарплату, поставить крапку в цій низці зловживань і зможе вивести "Укрзалізницю" на абсолютно новий європейський рівень робіт", - відповів міністр на запитання депутата про заробітну плату Бальчуна.

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Як повідомляв УНІАН, 1 червня Кабмін схвалив підписання контракту з новообраним головою "Укрзалізниці" поляком Войцехом Бальчуном. За інформацією радника міністра економічного розвитку і торгівлі Сергія Гайда, зарплата Бальчуна з усіма доплатами становитиме від 800 тисяч до мільйона доларів на рік.

Бальчун був призначений урядом 20 квітня за результатами конкурсу. 15 травня Бальчун прибув в Україну і 16 травня міністр інфраструктури Володимир Омелян представив його колективу держкомпанії. Бальчун повинен був приступити до роботи після 16 травня, проте пізніше ці терміни неодноразово переносились. За словами Омеляна, станом на 23 травня Бальчун отримав дозвільні документи на роботу в Україні.

У 2008-2013 роках Бальчун був головою правління залізничної компанії Польщі PKP Cargo, яка на той час переживала реструктуризацію. Польські ЗМІ зазначають, що саме Бальчун трансформував майже збанкрутілого державного перевізника у фінансово здорову компанію. Завдяки йому в 2013 році PKP Cargo провела IPO на Варшавській фондовій біржі.

У квітні 2012 року Бальчуна призначили головою правління польської авіакомпанії LOT. Паралельно він обіймав посаду віце-президента асоціації роботодавців Польщі. Крім того, він лідер та гітарист рок-групи Chemia.