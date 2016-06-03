Епопея з перенесенням номера триває: суд заборонив укладати договір з новим переможцем тендеру

Господарський суд Києва заборонив держпідприємству «Український державний центр радіочастот» (УДЦР), відповідальному за проведення тендеру з впровадження послуги перенесення номера у разі зміни оператора (MNP), укладати договір з переможцем торгів - компанією «Ес Ай Центр» і розпочинати повномасштабний запуск послуги на території України, повідомила прес-служба УДЦР.

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«УДЦР не може укласти договір з переможцем повторних конкурсних торгів із закупівлі послуги MNP, оскільки 1 червня 2016 року держпідприємство отримало постанову Державного виконавця з виконання постанови Господарського суду міста Києва від 30 травня 2016 року про забезпечення позову одного з учасників шляхом заборони держпідприємству укладати угоди з переможцем повторних конкурсних торгів», - йдеться в повідомленні.

При цьому прес-служба не уточнила, про позов якої саме компанії йдеться.

Раніше виконавчий директор і голова Комітету з конкурсних торгів УДЦР Вадим Гулько у відповідь на запит УНІАН пояснював, що на даний момент в Господарському та Адміністративному судах Києва розглядається низка позовів від компаній «Т4в», «Діалінк» і «Технічний центр Інтернет».

Все це відкладає момент запуску послуги MNP в Україні на невизначений термін.

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Як повідомляв УНІАН, 2 червня Антимонопольний комітет України (АМКУ) відмовив польської компанії «Т4в» в оскарженні українського тендеру MNP. При цьому скаргу компанії «Діалінк» комітет навіть не розглядав, оскільки представники компанії відкликали її прямо під час засідання.

Про початок процедури державних закупівель послуг створення і впровадження централізованої бази даних, необхідної для запуску послуги MNP, УДЦР оголосив ще у вересні 2015 року та вже 25 січня 2016 року вибрав компанію «Діалінк» переможцем. Однак компанії «Ес Ай Центр», «Т4в» і «Технічний центр Інтернет» висловили свою незгоду з прийнятим УДЦР рішенням, звернувшись зі скаргами до АМКУ, а також до Господарського та Адміністративного судів Києва.

Розглянувши скаргу компанії «Ес Ай Центр», АМКУ 18 березня визнав результати тендеру з впровадження послуги MNP недійсними і зобов'язав УДЦР скасувати всі рішення, які були прийняті після розкриття пропозицій компаній-учасників. Після проведення переоцінки УДЦР 21 квітня вибрав переможцем компанію «Ес Ай Центр». Це рішення, у свою чергу, викликало невдоволення з боку учасників, хто програли, - «Т4в» і «Діалінк», які вирішили знову оскаржити його результати.

При цьому компанія «Т4в» у своїй скарзі в АМКУ закликала УДЦР провести повторну оцінку результатів, тоді як «Діалінк» виступив за повне скасування процедури держзакупівлі.