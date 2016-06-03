В Україні значно зріс продаж нових легкових автомобілів

Продаж нових легкових автомобілів в Україні в січні-травні 2016 року порівняно з аналогічним періодом минулого року зріс на 62% - до 22,430 тис. одиниць, повідомляє прес-служба асоціації "Укравтопром".

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"З січня по травень рівень автопродажів стабільно демонстрував позитивну динаміку щодо показників 2015 року. Зокрема, січневий приріст споживчої активності на ринку нових легкових авто становив 23%, лютневий – 44%, березневий – 117%, квітневий – 86%, а травневий – 49%", - відзначили в асоціації.

Як відзначили в асоціації, сумарна частка продукції вітчизняного автопрому в продажах за цей період перебувала в межах 10-11%.

Найбільшу частку на ринку з початку року – 12%, зайняли автомобілі японської марки Toyota, яких було продано 2 592 шт. Такий результат Toyota в 2,2 рази перевищив минулорічний.

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Другою за популярністю на українському ринку за минулий період стала французька марка Renault, з результатом 2 151 проданих авто. Свій результат річної давності Renault поліпшила на 97%.

Автомобілі марки Volkswagen вибрали 1 840 покупців, які і забезпечили цьому німецькому бренду третє місце на ринку нових авто. Приріст продажів Volkswagen щодо 2015 року становив 130%.

Як повідомляв УНІАН, за підсумками 2015 року продажі нових легкових автомобілів в Україні скоротилися вдвічі – до 46,6 тис. штук. За прогнозами експертів, продажі легкових авто в 2016 році зростуть на чверть і становитимуть близько 60 тис. штук.