Експерт: тисяча внутрішніх митних терміналів – це суцільна корупція

Таку думку висловила керівник ГО "Митний контроль" Інна Біленко в сюжеті 112 каналу.

На оформлення вантажу на внутрішніх терміналах нарікають й імпортери.

"На кордоні є митний пункт пропуску. І в межах цього пункту пропуску знаходяться митники. Митники оформлюють сірі грузи і контрабанду - це їх основна специфіка. Легальні грузи їх не цікавлять. Подібні грузи дуже швидко пропускаються на внутрішню митницю України", - розповідає Дмитро, імпортер.

За словами керівника "Митного контролю" Інни Біленко, відкрити внутрішній термінал просто - все обійдеться приблизно в 20 тисяч доларів.

"Внутрішня митниця - це корупція, тому що сам термінал - це корупція. 100% терміналів в Україні приватні, за нашою інформацією жоден термінал не працює без віткатів. Без відкатів його і не відкриють. Для відкриття терміналу вимоги – дуже прості, потрібно зібрати пакет документів і мати 20 тисяч доларів", - каже вона.

Біленко акцентує увагу на тому, що заїзд на внутрішній термінал платний, і може сягати до двох тисяч гривень. І додає - один термінал за добу може прийняти тисячу авто. А це майже 100 тисяч доларів.

"Що таке термінал? Це шматок асфальту, огорожа з колючим дротом, пара будок та приміщення для митниці", - додає Біленко.

За її словами, кількість працівників митниці обмежена , тому для забезпечення роботи на новому терміналі - закриють існуючий.

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"Для роботи на терміналі потрібні митники так як штат митниці обмежений, митників переведуть з якогось іншого терміналу, а термінал з якого їх забрали закриють. Все залежить від того хто з власників терміналів має більше грошей", - зазначила керівник "Митного контролю".

Інна Біленко наголошує, якщо 99% внутрішніх терміналів закрити та скоротити час оформлення декларації з 4-х годин до 20 хвилин – це буде системним кроком, що дає змогу рухатися у напрямку подолання корупції.

"До речі, у Європі взагалі немає внутрішніх терміналів , оформлення проводять на кордоні майже за 5 хвилин, якщо ставити за ціль – розмитнити вантаж, а не заробити грошей", - кажуть у "Митному контролі.