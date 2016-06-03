"Укравтодору" шукають нового керівника: конкурс стартував

Міністерство інфраструктури України оголосило про старт конкурсного відбору на посаду голови Державного агентства автомобільних доріг України ("Укравтодор").

Про це повідомив міністр інфраструктури України Володимир Омелян під час представлення колективу підприємства тимчасово виконуючого обов'язки голови Держагентства Євгена Бараха та його заступника Володимира Сущенко.

"Ми оголошуємо прозорий конкурс на посаду керівника "Укравтодору". Має відбутися чесний прозорий конкурс, за результатами якого агентство має очолити незаангажована, не обтяжена політичними або лобістськими впливами людина, яка в своєму професійному минулому не має корупційної складової", - сказав Омелян.

Також міністр інфраструктури підкреслив, що нинішнє керівництво "Укравтодору" несе персональну відповідальність за прозоре та ефективне використання коштів, виділених на ремонт доріг. Він нагадав, що цього року на ремонт і реконструкцію доріг загального користування заплановано виділити понад 19 мільярдів гривень.

У коментарі журналістам Омелян уточнив, що "фактично цього року будівництва доріг не буде", крім тих ділянок доріг, будівництво яких фінансують міжнародні фінансові організації.

Як зазначив Барах відразу після представлення колективу "Укравтодору": "Перше завдання - реалізація програми на цей рік, сума фінансування значно більше, ніж у минулі роки. Першочергове завдання галузі - максимально ефективне використання коштів і забезпечення жорсткого контролю за їх освоєнням, щоб користувачі доріг дійсно побачили результат нашої роботи, а саме якісно побудовані дороги".

Як повідомляв УНІАН, 2 червня міністр інфраструктури України Володимир Омелян повідомив про звільнення Кабміном голови "Укравтодору" Андрія Батищева і призначення виконуючим обов'язки голови Держагентства першого заступника керівника Євгена Бараха. Причин звільнення Батищева голова Мінінфраструктури не назвав.

Крім того, 1 червня Кабмін звільнив за власним бажанням заступника голови "Укравтодору" Миколи Березовського і призначив замість нього виконуючим обов'язки Володимира Сущенко.

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Євген Вікторович Барах народився 17 січня 1984 року, 2005 року закінчив Київський Національний університет ім. Т. Шевченка за спеціальністю "правознавство".

2014 року почав свою кар'єру в "Укравтодорі" на посаді начальника управління інноваційного розвитку, потім став начальником відділу аналізу фінансової політики департаменту фінансово-економічної роботи "Укравтодору". 27 серпня 2014 року був призначений на посаду першого заступника голови Державного агентства автомобільних доріг України.

Володимир Сущенко народився 25 березня 1976 року, 1999 року отримав вищу освіту в Харківській державній академії міського господарства за спеціальністю - інженер-електромеханік. 2012 року отримав другу вищу освіту в Національному транспортному університеті за фахом - інженер-будівельник.

З липня 2015 року і до призначення заступником голови "Укравтодору" очолював комунальне підприємство "Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Печерського району" Києва, що входить у комунальну корпорацію "Київавтодор".