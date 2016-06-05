Туреччина заблокувала пропуск українських фур до 1 липня

Про це повідомили у прес-службі Мінінфраструктури.

Свою відмову вони аргументують тим, що нібито українські перевізники повністтю використали квоту зазначених дозволів другого кварталу і виконати перевезення на підставі поданих дозволів зможуть лише після 1 липня 2016 року.

У свою чергу українська сторона не погоджувалась з поквартальним використанням турецьких двосторонніх дозволів у 2016 році, відповідні домовленості щодо поквартального використання двосторонніх дозволів планувалися лише в 2015 році.

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Водночас у протоколі засідання 2015 року українська сторона не брала на себе будь-яких зобов’язань щодо поквартального використання дозволів на право здійснення двосторонніх перевезень вантажів територією Турецької Республіки, які були передані турецькою стороною, про що неодноразово повідомляла турецьку сторону.

Наголошується, що на сьогодні питання не врегульовано і потребує вирішення на найближчому засіданні змішаної українсько-турецької Комісії з питань міжнародних автомобільних перевезень. Українська сторона проініціювала проведення цього засідання в червні 2016 року, але до сьогоднішнього часу турецька сторона не погодила дату і місце проведення засідання.

Тому Міністерство інфраструктури України наполегливо рекомендує автоперевізникам утриматись від здійснення перевезень з України до Туреччини на підставі двосторонніх дозволів до узгодження позицій з цього питання.

Раніше УНІАН повідомляв, що влада Туреччини з 1 червня ввела візи для російських далекобійників. Цей захід було введено у відповідь на посилення Росією прикордонного контролю для турецьких товарів.