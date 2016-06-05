Ситуація з блокуванням українських вантажівок на кордоні і в портах Туреччини вирішена - Мінінфраструктури

Про це стало відомо за підсумками телефонної розмови міністра інфраструктури України Володимира Омеляна з послом Туреччини в Україні Йонетом Джаном Тезелем, інформується на сайті Мінінфраструктури.

Читайте такожТуреччина заблокувала пропуск українських фур до 1 липняЯк повідомила турецька сторона, ситуацію врегульовано.

Водночас за зверненням Омеляна буде проведена двостороння робота між Міністерством інфраструктури України та Міністерством транспорту і зв'язку Туреччини з метою уникнення подібних ситуацій у майбутньому.

Раніше Мінінфраструктури повідомляло про напружену ситуацію на кордоні та в портах Туреччини з пропуском українських автоперевізників.

За даними міністерства, співробітники турецьких контролюючих органів відмовляються оформлювати українські транспортні засоби, які здійснюють перевезення вантажів між Україною та Туреччиною у двосторонньому сполученні на підставі разових двосторонніх дозволів. Аргументація відмови полягає в тому, що нібито українські перевізники повністю використали квоту зазначених дозволів другого кварталу і виконати перевезення на підставі поданих дозволів зможуть лише після 1 липня 2016 року.