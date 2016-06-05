Ситуація з блокуванням українських вантажівок на кордоні і в портах Туреччини вирішена - Мінінфраструктури
Ситуацію, що склалася із блокуванням українських транспортних засобів, які здійснюють вантажні перевезення між Україною та Туреччиною, врегульовано.
Про це стало відомо за підсумками телефонної розмови міністра інфраструктури України Володимира Омеляна з послом Туреччини в Україні Йонетом Джаном Тезелем, інформується на сайті Мінінфраструктури.
Читайте такожТуреччина заблокувала пропуск українських фур до 1 липняЯк повідомила турецька сторона, ситуацію врегульовано.
Водночас за зверненням Омеляна буде проведена двостороння робота між Міністерством інфраструктури України та Міністерством транспорту і зв'язку Туреччини з метою уникнення подібних ситуацій у майбутньому.
Раніше Мінінфраструктури повідомляло про напружену ситуацію на кордоні та в портах Туреччини з пропуском українських автоперевізників.
За даними міністерства, співробітники турецьких контролюючих органів відмовляються оформлювати українські транспортні засоби, які здійснюють перевезення вантажів між Україною та Туреччиною у двосторонньому сполученні на підставі разових двосторонніх дозволів. Аргументація відмови полягає в тому, що нібито українські перевізники повністю використали квоту зазначених дозволів другого кварталу і виконати перевезення на підставі поданих дозволів зможуть лише після 1 липня 2016 року.