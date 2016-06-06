В Японії в 2020 році запустять мобільний зв'язок п'ятого покоління

Уряд Японії прийняв рішення з 2017 фінансового року почати розробку повномасштабної системи мобільного зв'язку п'ятого покоління (5G), який буде приблизно в 100 разів швидше, ніж існуючий. Діяти в загальнонаціональних масштабах система почне в 2020 році, передає ТАСС з посиланням на газету "Іоміурі".

Чинна в Японії система мобільного зв'язку відноситься до так званого покоління 3.9, з поточного фінансового року її почнуть заміняти на систему 4G, яка не буде принципово відрізнятися від уже існуючої. Очікуване п'яте покоління мобільного зв'язку дозволить передавати і приймати інформацію зі швидкістю 10 гігабіт в секунду: в сто разів швидше, ніж найсучасніші системи. Наприклад, двогодинний відеофільм зараз потрібно завантажувати близько 5 хвилин, а у пристрої з системою 5G на це піде лише кілька секунд.

Читайте такожШимків пропонує перестрибнути 4G-зв'язок і відразу впровадити 5GВпровадження нової системи дасть можливість без втрати якості підключати до зв'язку одночасно мільйон пристроїв на площі 1 кв. км. На футбольному стадіоні глядач зможе спостерігати на екрані смартфона або планшета за діями улюбленого гравця, залишаючись при цьому в оточенні вболівальників з такими ж пристроями.

Зв'язок п'ятого покоління дозволить стабільно отримувати інформацію в поїздах, які йдуть зі швидкістю понад 300 км на годину. Такий зв'язок планують використовувати в медичних цілях, наприклад при проведенні дистанційних хірургічних операцій. Пристроями 5G передбачається оснастити автомобілі, що дозволить точніше визначати їх місцеположення: це допоможе боротися з пробками і запобігати ДТП. Розробка зв'язку нового покоління вже повним ходом ведеться профільними компаніями, однак уряд Японії має намір залучити до цього процесу приватні фірми більш широкого кола, включаючи автомобілебудівні і кінокомпанії.