Воронков: Розвиток логістичного бізнесу в Україні гальмує брак складів

Про це Олександр Воронков розповів в інтерв’ю УНІАН.

«У середньому по Україні на 1000 осіб припадає менше 15 кв.м. складських площ. У Західній Європі ж рівень складської нерухомості на душу населення в 15-17 разів вище. Висновок робіть самі. Я вже не кажу про те, що в Західній Європі складська нерухомість відповідає сучасним вимогам, вона оснащена новим обладнанням. В Україні ж високоякісні склади класу А і В - великий дефіцит» - розповів Воронков.

Як зазначив керівник «Твоєї логістики», більшість складів в Україні побудовані ще в радянські часи або були перепрофільовані під склади виробничі приміщення підприємств. В Україні тільки 10% складів відповідають вимогам класу «А» чи «В», 50% - склади класу «Д», 30% — «С», ще 10% складів зовсім не класифіковані.