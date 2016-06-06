Одеса закупить ще п'ять частково низькопольних трамваїв

Компанія запросила за 5 кузовів моделі "Татра-Т3UA Каштан" 18,95 млн грн - на 3,71 млн. грн. за один, передає dumskaya.net. "Політехносервіс" володіє власним виробництвом трамвайних вагонів - на Калуському заводі будівельних машин в Івано-Франківській області. В Одесі вже їздить один такий "Каштан".

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"Ми купуємо кузови 1-ої комплектації, - розповів директор КП "Одесміськелектротранс" Дмитро Жеман. -Вони вже обладнані системою управління, тоді як кузов, який купили в минулому році, був "голим". Звідси і різниця в ціні".

Видання зазначає, що пропозиція "Політехносервісу" не була найдешевшою на конкурсі. Всього в ньому брали участь три організації. Свої вагони пропонували одесько-дніпропетровське підприємство "Татра-Південь" (одесити знають його за серією трамваїв К-1) і Київський завод електротранспорту. "Татра" захотіла за 5 кузовів 15,9 млн, однак в "Одесміськелектротрансі" їх відкинули через проблему з документацією. КЗЕТ захотів більше, ніж "Політехносервіс" - 18,999 млн, при цьому завод нічого не виробляє, а використовує субпідрядника.

"Татра-Південь" довго боролася за це замовлення, але в підсумку програла. Зараз, мабуть, компанія буде судитися.