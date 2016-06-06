Мінінфраструктури підписало контракт з новим головою "Укрзалізниці" поляком Бальчуном

Міністерство інфраструктури України підписало контракт з головою правління публічної акціонерної компанії «Укрзалізниця» поляком Войцехом Бальчуном, повідомили УНІАН у прес-службі міністерства з посиланням на голову відомства Володимира Омеляна.

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Згідно з повідомленням, після підписання контракту, яке відбулося сьогодні, 6 червня, в центральному офісі держкомпанії, Омелян представив колективу "Укрзалізниці" новий склад правління, до якого увійшли: українець Олександр Бужор, який є директором із економіки та фінансів «Укрзалізниці»; за соціальний блок відповідатиме серб Марчек Желько; поляк Ремігіуш Пашкевич відповідатиме за інфраструктурні проекти; поляк Марек Роберт Залєсни відповідатиме за вантажні перевезення та операційну діяльність.

У новому складі правління компанії також залишився Сергій Михальчук, який раніше був директором із інфраструктури, але за який напрям він буде відповідати тепер, у прес-службі "Укрзалізниці" не уточнили.

"Міністр інфраструктури України відзначив, що нове керівництво ПАТ «Українська залізниця» має здійснити ефективне реформування українських залізниць і виправдати надії, які покладає суспільство на нову команду", - говориться в прес-релізі.

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У прес-службі відомства уточнили, що троє з шести членів правління стали до роботи, ще троє почнуть працювати після одержання дозволів на роботу.

Як повідомляв УНІАН, 1 червня Кабінет міністрів України змінив кадровий склад правління «Укрзалізниці» і схвалив підписання контракту з обраним 20 квітня головою компанії поляком Войцехом Бальчуном, який у 2008-2013 роках очолював правління залізничної компанії Польщі - PKP Cargo і трансформував майже збанкрутілого державного перевізника у фінансово здорову компанію.

Кабмін своїм рішенням вивів зі складу правління компанії Оксану Марину, Штефана Хофсаєсса і Євгена Кравцова, призначивши замість них нових членів правління.

Тоді ж прем'єр-міністр України Володимир Гройсман повідомив, що склад правління компанії є неповним і буде оновлюватися.

За даними польських ЗМІ, цього тижня склад правління «Укрзалізниці» може поповнитися ще одним громадянином Польщі - Іренеушем Василевські, який раніше працював у польській залізничній компанії PKP Cargo.