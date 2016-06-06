"Укрзалізниця" запускає швидкісний поїзд Київ - Миколаїв - Херсон

Створена на базі Державної адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця») акціонерна компанія «Українська залізниця» для задоволення попиту пасажирів на перевезення залізничним транспортом призначила новий швидкісний поїзд категорії «Інтерсіті» №765/766 за маршрутом Київ - Миколаїв - Херсон, який курсуватиме щоденно, починаючи з 5 липня.

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Згідно з повідомленням прес-служби «Укрзалізниці», цей поїзд відправлятиметься з Києва о 7:32 і прибуватиме до Миколаєва о 14:07, а в Херсон - 14:52.

У зворотному напрямку поїзд відправлятиметься о 15:57, а з Миколаєва в 15:43 і прибуватиме до столиці о 23:07.

У прес-службі також повідомили, що поїзд складається з вагонів першого і другого класів. Мінімальна вартість подорожі у вагоні другого класу становить 239 грн.

«Подорож з Херсона до Києва триватиме 7 годин і 10 хвилин, а з Миколаєва – 6 годин і 30 хвилин», - відзначається в повідомленні.

У повідомленні наголошується, що квитки на вищезазначений поїзд вже можна придбати на сайті booking.uz.gov.ua або в залізничних касах.

Як повідомляв УНІАН, раніше «Укрзалізниця» повідомила про запуск з 16 червня денного електропоїзда виробництва чеської компанії Skoda категорії «Інтерсіті» №729/730 за маршрутом Харків – Генічеськ.

Крім того, до Дня Святої Трійці і Дня Конституції України «Укрзалізниця» призначила шість додаткових поїздів з Києва до Львова, Хмельницького, Дніпра, Сум і Запоріжжя, а також з Харкова до Херсона.