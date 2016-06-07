В Україні впав продаж вживаних автомобілів

Обсяг продажу вживаних автомобілів на первинному ринку, який формується за рахунок імпортних поставок, в Україні в травні 2016 року порівняно з аналогічним періодом минулого року впав на 68% і становив 686 авто, повідомила прес-служба асоціації "Укравтопром".

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Як відзначили представники асоціації, порівняно з квітнем продаж вживаного транспорту впав на 65%.

За даними асоціації, легкових автомобілів з пробігом було зареєстровано 214 шт., що на 82% менше, ніж рік тому, і на 65% менше, ніж у квітні. Частка вєиваних у загальному обсязі продажів легкових автомобілів становила всього 5%.

У сегменті вживаних комерційних автомобілів продажі становили 454 шт. або 51% від загальної кількості. Падіння до травня минулого року становило 50%, до квітня поточного року – 65%.

На первинному ринку автобусів частка вживаної техніки в травні становила 24%, або 18 шт. Щодо травня минулого року продажі скоротилися на 66%, до минулого місяця – на 65%.

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Як повідомляв УНІАН, продаж вживаних автомобілів в Україні за чотири місяці незначно зріс - до 8,4 тис. штук. При цьому в квітні продаж вживаного автотранспорту впав на 10% до минулого року і на 19% щодо березня цього року. Загальні продажі вживаного автотранспорту в квітні становили 1 940 штук.

Нагадаємо, що 31 травня Верховна Рада прийняла закон про внесення змін в Податковий кодекс для стимулювання розвитку ринку вживаних транспортних засобів, яким передбачається значне зниження акцизів на імпорт вживаних автомобілів.

За відповідне рішення проголосувало 237 народних депутатів за необхідного мінімуму в 226 голосів.

Зокрема, до голосування за даний законопроект депутати проголосували за поправку, згідно з якою закон набуде чинності з 1 числа наступного місяця після його публікації. В ході голосування цієї поправки голова податкового комітету парламенту Ніна Южаніна зазначила, що дана норма суперечить положенням Податкового кодексу і закон повинен набути чинності з 1 січня 2017 року. Депутатам довелося тричі голосувати для прийняття даної поправки. Пізніше в ряді ЗМІ з'явилася інформація, що президент України Петро Порошенко ветував цей закон. Як повідомив сам Порошенко 3 червня під час прес-конференції в Києві, документ поки не надійшов до Адміністрації президента. "Як тільки надійде, я подивлюся і сформулюю свою позицію. Я не бачив цього закону і не збираюся коментувати закон, який я не бачив", - сказав президент.

Довідка УНІАН. Асоціація автовиробників України «Укравтопром» створена в 1997 році. Засновниками «Укравтопрому» виступили понад 20 підприємств, серед яких провідні підприємства автомобілебудівної галузі України – ЗАЗ, ЛАЗ, «АвтоКрАЗ» та інші. На сьогоднішній день членами асоціації є 18 великих підприємств вітчизняного автопрому.