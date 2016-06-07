"Укравтодор" майже на 70% ліквідував ями на дорогах держзначення

Державне агентство автомобільних доріг України ("Укравтодор") на виконання доручення прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана на 65-70% усунуло деформації і вибоїни на дорогах державного значення, повідомили УНІАН у прес-службі "Укравтодору".

"За дорученням прем'єр-міністра України "Укравтодору" вдалося вирівняти темпи ліквідації ямковості - вибоїни на дорогах державного значення усунуті вже на 65-70%", - сказано в повідомленні.

У прес-службі з посиланням на начальника управління експлуатації доріг держагентства Олега Федоренка повідомили, що з початку поточного року дорожники відремонтували майже 3 мільйони квадратних метрів дорожнього покриття, усунувши 2,1 мільйона квадратних метрів ям саме на опорній мережі українських автошляхів.

У прес-службі підкреслили, що найкращі результати за темпами виконання робіт показують дорожники у Вінницькій, Донецькій, Київській, Кіровоградській, Запорізькій та Чернігівській областях, тоді як працівники Дніпропетровської, Хмельницької, Волинської та Херсонської областей відстають від графіка виконання ремонтних робіт.

Також у повідомленні зазначається, що якість виконуваних дорожніх робіт залишається ключовим пріоритетом "Укравтодору" і знаходиться на особистому контролі у керівництва держагентства.

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Як повідомляв УНІАН, у середині квітня прем'єр-міністр Володимир Гройсман доручив "Укравтодору" завершити усі заплановані роботи з ліквідації ям і деформацій на дорогах державного значення до 15 червня та відремонтувати близько 3,6 мільйона квадратних метрів дорожнього покриття за 1,1 мільярда гривень, виділених на ці цілі.

За інформацією "Укравтодору", найбільша увага приділяється основних транспортних магістралях країни - ями на дорогах державного значення будуть ліквідовані на 85-100% (залежно від галузі) від обсягу деформацій, які були виявлені під час весняного комісійного обстеження.

Раніше прем'єр-міністр України Володимир Гройсман повідомив, що Кабінет міністрів розраховує в поточному році направити близько 18-19 мільярдів гривень на ремонт і будівництво автомобільних доріг державного та місцевого значення.

В цілому поточного року уряд планував відремонтувати та побудувати 1700 кілометрів доріг, що становить близько 10% протяжності всіх автомобільних трас нашої країни.

За даними "Укравтодору", щорічна потреба у фінансуванні автодоріг в країні оцінюється не менш ніж в 60 мільярдів гривень.