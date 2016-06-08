Голова японської Suzuki покине раду директорів через "паливний скандал"

Голова японської компанії Suzuki Motor Осаму Судзукі покине раду директорів у зв'язку зі скандалом, в якому опинилася ця автомобільна корпорація.

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Про це йдеться в повідомленні компанії, передає ТАСС.

"Голова компанії Осаму Судзукі залишить пост голови ради директорів корпорації, - наголошується в повідомленні. - У той же час, заступник голови компанії Осаму Хонда, який відповідає за технологічні процеси, візьме на себе відповідальність за проблему, пов'язану з порушеннями під час визначення витрати палива, та подасть у відставку".

Раніше Осаму Судзукі вже вибачався за скандал і пообіцяв, що "будуть вжиті всі заходи для запобігання подібних порушень у майбутньому".

На початку місяця державна слідча група розпочала допити працівників і вилучення документів в штаб-квартирі автомобілебудівної компанії, яка раніше зізналася, що не виконувала визначені законом процедури під час визначення витрати палива в своїх машинах.

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Мова йде про більш ніж 2,14 млн 26 моделей автомобілів, вироблених на внутрішній ринок. У той же час компанія запевняє, що представлені в каталогах дані про витрату палива відповідають дійсності, незважаючи на порушення умов проведення випробувань.

Раніше у фальсифікації даних про економічність автомобілів викрили корпорації Mitsubishi Motors. Після цього уряд Японії наказав всім іншим компаніям галузі доповісти про те, як вони визначають показники витрати палива в своїх машинах. Suzuki Motor стала першою корпорацією, яка підготувала відповідну доповідь.

У Suzuki Motor в цілому працює близько 60 тис. працівників, обсяг продажів у 2015 фінансовому році перевищив 3 трлн ієн (приблизно $27,5 млрд).