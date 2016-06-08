Кабмін направив 4 мільярди з місцевих бюджетів на ремонт доріг

Кабінет міністрів України схвалив виділення з місцевих бюджетів близько 4 мільярди гривень на фінансування ремонту і реконструкції автомобільних доріг загального користування поточного року.

Відповідне рішення було прийнято в ході засідання уряду за поданням міністра інфраструктури України Володимира Омеляна.

"Доповнити проект постанови Кабміну (№498 від 17 червня 2015 року – УНІАН) доповненням, яким затверджується перелік об'єктів будівництва і реконструкції, капітального та поточного ремонту автомобільних доріг загального користування та обсягів їх фінансування у 2016 році для виконання робіт на найбільш соціально важливих об'єктах дорожньої мережі України на суму 3,9 мільярда гривень. Фінансування вищевказаних робіт планується здійснювати за умови виділення з місцевих бюджетів усіх рівнів витрат в обсязі не менше 10%", - повідомив Омелян.

Читайте такожГройсман місцевій владі: відремонтуйте дороги, але економно

Він підкреслив, що прийняття цього акта дозволить забезпечити виконання ремонтно-будівельних робіт на автомобільних дорогах загального користування.

Як повідомляв УНІАН, раніше прем'єр-міністр України Володимир Гройсман повідомив, що Кабінет міністрів розраховує поточного року направити близько 18-19 мільярдів гривень на ремонт і будівництво автомобільних доріг державного та місцевого значення.

В цілому поточного року уряд планував відремонтувати та побудувати 1 700 кілометрів доріг, що становить близько 10% протяжності всіх автомобільних трас нашої країни.

За даними "Укравтодору", щорічна потреба у фінансуванні автодоріг в країні оцінюється не менш ніж в 60 мільярдів гривень.