Кабмін схвалив підписання контракту з головою "Укрпошти" Смілянським

Кабінет міністрів України схвалив підписання контракту з головою державного підприємства «Укрпошта» Ігорем Смілянським, призначення якого було узгоджено у квітні поточного року.

Відповідне рішення було прийнято в ході засідання уряду за поданням міністра інфраструктури України Володимира Омеляна.

Читайте також"Укрпошта" протестує дрони для доставки посилок

"У зв'язку з узгодженням кандидатури Ігоря Смілянського на посаду генерального директора Українського державного підприємства поштового зв'язку «Укрпошта», проектом акту пропонується схвалити контракт з Ігорем Смілянським як з керівником підприємства", - повідомив Омелян, представляючи відповідний документ в ході засідання, після чого було прийнято позитивне рішення з цього питання.

Як повідомляв УНІАН, 23 травня Омелян повідомив, що новий очільник «Укрпошти» Смілянський, призначений урядом на цю посаду 20 квітня за результатами кадрового конкурсу, повинен приступити до виконання своїх обов'язків у перших числах червня.

Згідно з материалами презентації для членів Номінаційного комітету, які розглядали конкурсні пропозиції кандидатів, Смілянський планує до кінця року створити на базі "Укрпошти" банк, який буде фокусуватися на комунальних платежах, виплаті пенсій, кредитуванні населення і факторингу.

Крім того, планується експансія "Укрпошти" у сегмент ринку корпоративних доставок, спільні програми з інтернет-магазинами і ефективне обслуговування державного сектора, а також оптимізація мережі відділень і нерухомого майна.

Смілянський має досвід роботи понад 17 років у сфері стратегічного, управлінського та фінансового консалтингу, у тому числі у провідних світових консалтингових компаніях KPMG і Boston Consulting Group. Працював у США, Україні та інших країнах світу. Отримав ступінь МВА в Georgetown University і ступінь доктора юриспруденції в George Washington University Law School.