Новий голова "Укрпошти" Смілянський почне працювати на початку липня

Міністерство інфраструктури України перенесло термін вступу на посаду нового керівника Українського державного підприємства поштового зв'язку «Укрпошта» Ігоря Смілянського, призначеного урядом на цю посаду у квітні за результатами кадрового конкурсу, на початок липня з червня.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Мінінфраструктури з посиланням на очільника міністерства Володимира Омеляна.

«Уряд узгодив контракт з новим гендиректором «Укрпошти» Ігорем Смілянським, і новий керівник «Укрпошти» повинен приступити до виконання своїх обов'язків на початку липня», - сказано в повідомленні.

У прес-службі з посиланням на Омеляна наголосили, що вперше за 25 років незалежності Україна отримала незаангажованих людей на керівні посади ключових державних підприємств – «Укрзалізниці» і «Укрпошти».

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«Вони мають бути позбавлені будь-якого політичного чи лобістського впливу - вони повинні бути сфокусовані на реформі...«Укрпошта стрімко втрачає ринок. Ситуація була дещо стабілізовано в 2015 році, але я сподіваюся, що Ігор Смілянський зможе довести свою ефективність. Попередньо я бачив його пропозиції, і я з ними повністю згоден. Не менш цікавими є і його ідеї щодо команди. Тому я думаю, що робота буде результативною», - цитує міністра прес-служба.

Як повідомляв УНІАН, 8 червня Кабінет міністрів України схвалив підписання контракту з головою державного підприємства «Укрпошта» Ігорем Смілянським, призначення якого було узгоджено у квітні поточного року за підсумками проведення конкурсного відбору.

23 травня міністр інфраструктури Омелян повідомив, що новий керівник «Укрпошти» Ігор Смілянський повинен приступити до виконання своїх обов'язків у перших числах червня.

Згідно з презентацією для членів Номінаційного комітету, які розглядали конкурсні пропозиції кандидатів на посаду очільника «Укрпошти», Смілянський планує до кінця року створити на базі «Укрпошти» банк, який буде фокусуватися на комунальних платежах, виплаті пенсій, кредитуванні населення і факторингу.

Крім того, планується експансія «Укрпошти» у сегмент ринку корпоративних доставок, спільні програми з інтернет-магазинами й ефективне обслуговування державного сектору, а також оптимізація мережі відділень і нерухомого майна.

Ігор Смілянський має досвід роботи понад 17 років у сфері стратегічного, управлінського та фінансового консалтингу, зокрема й у провідних світових консалтингових компаніях KPMG і Boston Consulting Group. Працював у США, Україні й інших країнах світу. Одержав ступінь МВА в Georgetown University і ступінь доктора юриспруденції в George Washington University Law School.