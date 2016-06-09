У Мінінфраструктури сподіваються завершити переговори з ЄС про "відкрите небо" до кінця літа

Міністерство інфраструктури очікує, що переговори про підписання угоди про спільний авіаційний простір («відкрите небо») між Україною та Європейським Союзом буде завершено до кінця цього літа.

Про це в ході круглого столу в Американській торговельній палаті повідомив заступник міністра інфраструктури Віктор Довгань.

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"За це літо ми повинні цю угоду добити", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, у травні 2015 року президент України Петро Порошенко своїм розпорядженням уповноважив чинного тоді міністра інфраструктури Андрія Пивоварського підписати угоду між Україною та Європейським Союзом і його державами-членами про спільний авіаційний простір («відкрите небо»). Керівництво Мінінфраструктури неодноразово заявляло про плани підписати угоду до кінця 2015 року.

За словами Пивоварського, підписання угоди неможливе без вирішення спору між Великою Британією та Іспанією щодо Гібралтару, і Україна не має права самостійно приймати будь-які односторонні рішення в цьому напрямку. Питання визначення цієї території обговорюється європейською та українською сторонами з червня 2014 року. При цьому в іншій частині угоду було парафовано ще в 2013 році.

Згідно з останніми даними Міністерства інфраструктури, угода про спільний авіаційний простір («відкрите небо») між Україною та Європейським Союзом може бути підписана в липні 2016 року.