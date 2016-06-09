Гройсман вимагає якісного ремонту доріг і обіцяє перевірити, куди пішла кожна гривня

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман наполягає на ефективному використанні бюджетних коштів, що виділяються на проведення дорожніх робіт, а також на підвищенні якості ремонту. Як повідомили у прес-службі уряду, про це Гройсман сказав під час наради з питань стану автомагістралей країни.

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«Питання якості, ефективності використання ресурсів, темпів виконання робіт - одне з найважливіших завдань зараз, - цитує прес-служба Гройсмана. - Хотів би, щоб пояснили всім підрядникам, що вони не тільки роблять дороги, вони ще й користуються ними, їздять по них. А ресурси мають використовуватися ефективно. Кожна гривня має йти туди, куди вона спрямована. Йдеться і про дорогу, і про її якість».

Очільник уряду пригрозив покаранням за невиконання доручень уряду. «Будемо карати, дуже жорстко», - зазначив Гройсман, додавши, що Кабмін буде ретельно моніторити, як підрядники працюють з державними грошима, і буде настійно рекомендувати використання електронної системи ProZorro для раціонального використання ресурсів.

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Гройсман нагадав, що Кабмін змінив керівництво Держагентства з автомобільних доріг («Укравтодор»), і це рішення має позитивно вплинути на ситуацію у цілому. «Я хочу, щоб ці зміни привели до нової якості, нової відповідальності і прискорили темпи виконання робіт», - сказав Гройсман, звернувши увагу на те, що чекає від нового керівництва Держагентства щотижневої інформації про стан дорожнього господарства в Україні, та готовий особисто інспектувати відремонтовані ділянки.

Як повідомляв УНІАН, 8 червня Кабмін прийняв рішення про виділення у цілому понад 5 млрд грн на відновлення українських доріг. Надалі, за рішенням уряду, буде сформовано Дорожній фонд, який, як очікується, розпочне працювати вже з 2017 року.

Раніше Гройсман повідомляв, що Кабінет міністрів розраховує поточного року направити близько 18-19 млрд грн на ремонт і будівництво автомобільних доріг державного та місцевого значення. У цілому у поточному році уряд планував відремонтувати і побудувати 1700 км доріг, що становить близько 10% протяжності всіх автомобільних трас нашої країни.

За даними "Укравтодору", щорічна потреба у фінансуванні автодоріг у країні оцінюється не менше ніж у 60 млрд грн.