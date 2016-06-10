Найбільший лоукостер Європи запустить конкурента Airbnb

Про це йдеться у повідомленні на її сайті, передає РБК.

Проект, який отримав назву Ryanair Room, буде запущений 1 жовтня на платформі сайту авіакомпанії. Розробники обіцяють «найширший вибір готелів, хостелів, готелів в форматі «bed and breakfast», вілл і житлових квартир за низькою ціною».

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«Все більше й більше клієнтів вимагають від Ryanair інших продуктів – не польотів. І ми вважаємо, що Ryanair стає Amazon в галузі авіаперевезень», - підкреслив, як йдеться у повідомленні, гендиректор компанії Кенні Якобс. У розмові c Reuters він зазначив, що Ryanair планує стягувати з постачальників житла комісію до 10%, тоді як «інші онлайн-агрегатори» в цій області стягують 20%.

Агентство з посиланням на дані компанії Tripping.com повідомляє, що конкурентами авіакомпанії у сфері бронювання житла стане Airbnb, Homeaway, Tripadvisor і booking.com. В даний час кожен з них займає 25% ринку.

"Ryanair" є найбільшою авіакомпанією в Європі за кількістю пасажирів. Минулого року її рейсами літали 106 млн осіб.

Раніше УНІАН повідомляв, що ірландська бюджетна авіакомпанія Ryanair планує різко знизити тарифи в найближчі місяці, щоб збільшити свою частку на усе більш конкурентному європейському ринку коротких перевезень.