Омелян назвав зарплату нового керівника "Укрзалізниці" поляка Бальчуна

Зарплата нового керівника акціонерної компанії "Укрзалізниця" Войцеха Бальчуна становитиме від 463 тис. грн на місяць.

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Про це на брифінгу повідомив міністр інфраструктури Володимир Омелян.

“Стосовно Бальчуна ми вивели формулу, що він буде одержувати від 463 тис. грн на місяць. Крім того, коли будуть затверджені показники ефективності, йому буде нараховуватися система бонусів. Але вони виплачуватимуться тільки після виконання цих показників", - сказав міністр, відзначивши, що така зарплата є нормальною для керівників такого рівня і допоможе побороти корупцію в компанії.

Крім того, він сказав, що зарплата новопризначеного голови "Укрпошти" Ігоря Смелянського буде відома після підписання з ним відповідного контракту.

Як повідомляв УНІАН, 6 червня Міністерство інфраструктури України підписало контракт з головою правління публічної акціонерної компанії «Укрзалізниця» поляком Войцехом Бальчуном.

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1 червня Кабінет міністрів України змінив кадровий склад правління «Укрзалізниці» і схвалив підписання контракту з обраним 20 квітня головою компанії поляком Войцехом Бальчуном, який в 2008-2013 роках очолював правління залізничної компанії Польщі - PKP Cargo і трансформував майже збанкрутілого державного перевізника в фінансово здорову компанію.

Кабмін своїм рішенням вивів зі складу правління компанії Оксану Марину, Штефана Хофсаесса і Євгена Кравцова, призначивши замість них нових членів правління. Тоді ж прем'єр-міністр України Володимир Гройсман повідомив, що склад правління компанії є неповним і буде оновлюватися.

За даними польських ЗМІ, на поточному тижні склад правління «Укрзалізниці» може поповнитися ще одним громадянином Польщі - Іренеуш Василевський, який раніше працював у польській залізничній компанії PKP Cargo.