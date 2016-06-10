Шість авіакомпаній США отримали дозвіл літати на Кубу

Дозвіл отримали авіакомпанії American, Frontier, JetBlue, Silver Airways, Southwest і Sun Country. Рейси, як повідомляється, будуть виконуватися в дев'ять кубинських міст з Майамі, Чикаго, Філадельфії, Міннеаполіса і Форт-Лодердейл, повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.

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Згідно з інформацією міністерства транспорту, всього в тиждень буде відбуватися 155 рейсів на Кубу і назад. Планується, що польоти почнуться протягом найближчих трьох місяців.

Для початку польотів авіакомпаніям ще належить отримати дозвіл кубинської влади. Але авіаперевізники заявляють, що почнуть продавати квитки на Кубу вже через кілька тижнів.

Поки всі авіарейси, наступні з Куби в США та назад, - це чартери.

США і Куба досягли домовленості про відновлення комерційного авіасполучення між двома країнами у грудні минулого року.