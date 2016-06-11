У Швеції страйкують пілоти: більшість рейсів скасували (фото)

Страйк 350 шведських пілотів авіакомпанії SAS, що почалася в п'ятницю ввечері через незгоду профспілки з умовами праці та оплати, торкнулося в суботу 20 тисяч пасажирів, скасовано 159 авіарейсів, повідомляє Прайм з посиланням на заяву скандинавської SAS.

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"Більшість рейсів, виконуваних SAS зі шведськими пілотами, буде скасовано. В суботу це вплине на 159 рейсів і 20 тисяч пасажирів", - йдеться в повідомленні.

За даними профспілки, участь у страйку беруть пілоти, які працюють в стокгольмському аеропорту "Арланда".

"Вони вимагають, зокрема, підвищення зарплати більше, ніж на запропоновані 2,2%. Серед інших вимог профспілки - поліпшення і спрощення колективного договору таким чином, щоб там не було можливостей для різних його тлумачень", - підкреслює видання.

"Я приношу щирі вибачення клієнтам SAS, Шведське об'єднання пілотів вирішило піти на страйк. Це стосується пасажирів, які є безневинною третьою стороною в цьому конфлікті", - сказала представник по зв'язках з громадськістю SAS Карін Нюман, її слова цитуються в повідомленні для преси.