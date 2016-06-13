У Швеції триває страйк пілотів авіакомпанії SAS

Страйк шведських пілотів авіакомпанії SAS, що почався в п'ятницю ввечері через незгоду профспілки з роботодавцем про умови праці та зарплату пілотів, продовжиться в понеділок, йдеться в повідомленні для преси скандинавської авіакомпанії SAS.

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"У понеділок скасовуються 230 рейсів і це зачепить 27 тисяч пасажирів", - йдеться в повідомленні. За даними профспілки, участь у страйку беруть 350 пілотів, які працюють в стокгольмському аеропорту "Арланда".

Вони вимагають, зокрема, підвищення зарплати на 3,5% і не погодилися на її підвищення в 2,2%. Серед інших вимог профспілки - поліпшення і спрощення колективного договору з пілотами таким чином, щоб там не було можливостей для різних його тлумачень, повідомляє Прайм.

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Переговори профспілки і SAS поновилися в неділю, однак, безрезультатно.

"Я щиро прошу вибачення перед усіма клієнтами SAS за те, що Шведське об'єднання пілотів вирішило піти на страйк. Ми зробили все, що в наших силах, для того, аби уникнути його, але, на жаль, ми поки не змогли прийти до угоди", - сказала представник зв'язків із громадськістю SAS Карін Нюман, її слова цитуються в повідомленні для преси.