АМКУ перевірить конкуренцію на ринку сертифікації автомобілів

Антимонопольний комітет України (АМКУ) почав дослідження стану конкуренції на ринку сертифікації транспортних засобів, зокрема, щодо призначення Міністерством інфраструктури України відповідних органів з сертифікації, повідомила прес-служба відомства.

"Метою проведення дослідження є визначення стану конкурентного середовища на ринку сертифікації транспортних засобів, виявлення та визначення наявних проблем, що перешкоджають розвитку конкуренції, забезпечення контролю за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції", - йдеться в повідомленні.

Як зазначила прес-служба, йдеться про постанову Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 року №1197. Даною постановою повноваження щодо призначення органів з сертифікації у сфері колісних транспортних засобів передано від Міністерства економічного розвитку і торгівлі Міністерство інфраструктури.

"Після набрання чинності вищезазначених змін до комітету почали надходити скарги, а у засобах масової інформації з'являтися публікації про порушення Міністерством інфраструктури прав органів з оцінки відповідності, які до внесення змін були призначені Міністерством економічного розвитку і торгівлі на обов'язкову сертифікацію транспортних засобів", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, при відсутності затвердженої процедури, були призначений тільки шість органів з оцінки відповідності. При цьому органами щодо реєстрації транспортних засобів не приймаються сертифікати відповідності на транспортні засоби, видані органам, які раніше були уповноважені це робити і внесені до реєстру державної системи сертифікації "УкрСЕПРО".

"На думку заявників, в діях обох міністерств вбачаються ознаки порушення законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді вчинення антиконкурентних дій", - йдеться в повідомленні.

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АМКУ виконає відповідне дослідження і, за необхідності, підготує пропозиції, спрямовані на розвиток конкуренції на ринку сертифікації транспортних засобів.

Як повідомляв УНІАН, 10 лютого 2016 року набрав чинності прийнятий ще 2012 року закон про технічне регулювання, який передбачає реформування системи державної сертифікації, у тому числі ввезених до країни транспортних засобів.

Раніше для розмитнення та реєстрації автомобілів необхідно було отримати сертифікат технічного відповідності в українській системі сертифікації УкрСЕПРО. Такі сертифікати видавали акредитовані державні та приватні установи, куратор яких було Міністерство економічного розвитку і торгівлі. Однак закон, що набув чинності, передбачав передачу даних функцій від Мінекономрозвитку до Міністерства інфраструктури та скасування дії цих сертифікатів, що викликало проблеми з реєстрацією авто, що імпортуються на початку 2016 року.

Громадські організації закликають владу якомога швидше вдосконалити механізм обліку імпортних транспортних засобів та розширити перелік органів, що видають сертифікати відповідності на транспортні засоби.