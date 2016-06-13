Митниці перерахували на ремонт доріг 1,3 мільярда гривень

Українські митниці - учасники експерименту щодо розподілу понадпланових доходів з початку експерименту, тобто з вересня 2015 року, перерахували на розвиток інфраструктури в своїх областях 1,3 мільярда гривень.

"Протягом вересня 2015 року - травня 2016 року митницями ДФС на розвиток інфраструктури (реконструкція, поточний ремонт автомобільних доріг загального користування державного значення) перераховано понад 1,3 мільярда гривень", - йдеться в повідомленні.

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За інформацією ДФС, найбільшу ефективність у "дорожньому експерименті" продемонструвала Львівська митниця, яка з початку експерименту направила на ремонт доріг 453,5 мільйона гривень. Разом з тим найгірші результати продовжує показувати Одеська митниця - перевиконання показників і, відповідно, перерахування до спецфонду регіону відбулося лише в січні та лютому 2016 року, за цей період перераховано 92 мільйона гривень. За вересень-грудень 2015 року та березень-травень 2016 року Одеська митниця не виконувала планові надходження митних платежів.

Як повідомляв УНІАН, з вересня 2015 року в Україні реалізується безпрецедентний експеримент, спрямований на розвиток інфраструктури Одеської, Волинської, Львівської та Чернівецької областей, - 50% від суми перевиконання планових щомісячних митних платежів направляються до спеціальних фондів відповідних регіональних бюджетів. Пілотний проект почався з Одеської, Волинської, Львівської і Чернівецької областей, а в січні цього року до нього приєднався Київ.