"Укравтодор" шукає компанію-контролера якості дорожніх робіт в країні

Державне агентство автомобільних доріг України ("Укравтодор") оголосило тендер з пошуку компанії, яка здійснюватиме незалежний контроль якості виконання дорожніх робіт на автомобільних дорогах країни.

Згідно з оголошенням "Укравтодору" на електронному майданчику Smarttender.biz, яка є частиною системи публічних онлайн-закупівель Prozorro, очікувана вартість послуг по нагляду за виконанням будівельних робіт на дорогах, а також послуг по технічному випробуванню та аналізу робіт, оцінюється в 20 мільйонів гривень з урахуванням ПДВ.

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Тендер оголошено 13 червня, заявки на участь у конкурсі приймаються до 14 липня, а сам аукціон відбудеться 19 серпня.

Як повідомляв УНІАН, 2015 року Міністерство інфраструктури України розпочало процес децентралізації системи управління дорожнім господарством, що передбачає передачу доріг місцевого значення в управління місцевим органам влади. Крім того, міністерство має намір позбавити "Укравтодор" функцій виконавця і контролера, залишивши йому лише повноваження виступати замовником будівництва дороги.

За даними "Укравтодору", щорічна потреба у фінансуванні автодоріг в країні оцінюється не менш ніж в 60 мільярдів гривень. При цьому понад 90% українських доріг потребують капітального ремонту або реконструкції.