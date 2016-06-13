За перевантаження фур хочуть ввести штраф 17 тисяч гривень: законопроект подано в Раду

Міністерство інфраструктури ініціює введення штрафів розміром 17 тисяч гривень за проїзд дорогами України автотранспортних засобів вагою понад 12 тонн, повідомив журналістам глава відомства Володимир Омелян.

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"Ми зараз внесли на розгляд Верховної Ради досить високі штрафи, які відповідають європейському рівню. Більш того, штрафувати так потрібно не лише перевізника, але й компанію, що замовляє таку послугу, і одержувача. Зараз розмір штрафу 17 тисяч гривень, але це ще не проголосовано", - сказав міністр, додавши, що компанія, яка замовляє послугу перевезення, платитиме цей штраф за подвійним тарифом.

За словами Омеляна, штрафи за перевантаження планується зробити одним з джерел наповнення Дорожнього фонду, законопроект про створення якої зараз допрацьовує міністерство спільно з народними депутатами.

"Ми хочемо, щоб штрафи стали одним із джерел наповнення Дорожнього фонду, але вони мають також формувати бюджет транспортної інспекції... Ця система буде ефективною", - зазначив Омелян.

Він також додав, що міністерство підготувало законопроект про введення контролю якості виконання дорожніх робіт.

Як повідомляв УНІАН, у жовтні 2015 року Кабінет міністрів України заборонив рух транспортних засобів фактичною масою понад 40 тонн і контейнеровозів понад 46 тонн дорогами загального користування при перевезенні подільних вантажів.

Зараз на дорогах України працює 24 вагових комплексу. У квітні-травні поточного року перевірено 20,451 тисячі транспортних засобів, у 676 з яких було виявлено порушення вагових норм, накладено 243,1 тисячі гривень штрафів, при цьому 125,5 тисячі гривень вже перераховано до держбюджету.